۱۵۰۰ اصفهانی مبلغ فیش حج خود را دریافت کردند/کاهش نرخ سفربه کربلا

غلامعلی زاهدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از استان اصفهان حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر هزینه پنج میلیون تومانی علیالحساب فیش سفر به حج را در اسفند ماه پرداخت کردهاند، اظهار داشت: بر اساس اعلام عمومی صورت گرفته این افراد میتوانند اصل پول و سود آن را از بانکهای مرجع دریافت کنند.
وی اضافه کرد: مبلغ یک میلیون تومانی که قبلا به حساب حج و زیارت واریز شده است در حساب میماند.
سرپرست سازمان حج و زیارت استان اصفهان در ادامه در خصوص اعزام مردم استان اصفهان به عتبات عالیات در ایام ماه مبارک رمضان نیز بیان داشت: بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت به استان اصفهان در این ایام ۴۰ کاروان سهمیه داده شده است.
وی با بیان اینکه اعزام زائران به عتبات عالیات به صورت زمینی و هوایی انجام میشود، اضافه کرد: اعزامهای هوایی همگی هفت روزه و اعزامهای زمینی در بازههای زمانی هفت، چهارده و بیست و یک روزه انجام میشود.
زاهدی در ادامه از کاهش قیمت اعزام زائران به عتبات عالیات در ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: قیمت اعزام زائران در این ماه به میزان پنج درصد کاهش یافته است.
