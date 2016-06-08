باری به هر جهت کار کردن خیانت به مردم است/مانع تراشی نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان با بیان اینکه تا روزی که همه واحدهای تولیدی استان همدان فعال شوند و از ظرفیت ها به خوبی استفاده کنند، برگزاری جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ادامه خواهد داشت، گفت: هر هفته یک جلسه با حضوراستاندار و دو جلسه با حضور اعضای کارگروه و همه بانکها برگزار خواهد شد.

نیکبخت با بیان اینکه در استان همدان برای اجرای اقتصاد مقاومتی به کمک رسانه ها نیاز داریم، گفت: خودجوش بودن مردم در ساخت مجتمع چوب جورقان و برنامه های مدون و قابل اجرا در این منطقه ستودنی است.

وی با بیان اینکه این مجتمع صنایع چوب در مراحل مختلف از تراش، ساخت، ارائه، نمایشگاه و سفارش پذیری در نظر گرفته شده است، افزود: ۱۱ میلیارد تومان برای مجتمع صنایع چوب در جورقان هزینه خواهد شد که برای ۶۵۰ نفر اشتغالزایی مستقیم دارد.

استاندار همدان با بیان اینکه از مدیران دفاع و از آنها حمایت می کنم اما هر جا کار مردم لنگ باشد اغماض نخواهم کرد، گفت: اگر کار شخصی خود را بر کار مردم ترجیح دادم به امانتی که گرفته ام خیانت کرده ام چراکه مردم در این سالها آسیب دیده اند و باید مشکلات آنها را حل کنیم.

کار باید ضربتی انجام شود و مردم باید نتیجه را ببینند

استاندار همدان با بیان اینکه ما کارگزاران رهبرمعظم انقلاب و دولتیم و باید دستورات و سیاستهای حوزه اشتغال و اقتصاد را اجرا کنیم و مردم هم همین را انتظار دارند، گفت: رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بر اقتصاد مقاومتی تاکید دارند و کار باید ضربتی انجام شود و مردم باید نتیجه را ببینند.

نیکبخت با تاکید بر اینکه مدیران باید پاشنه کفش خود را محکم بالا بکشند و در رابطه با اقتصاد مقاومتی از هیچ کوششی دریغ نکنند، گفت: واحد هایی که با نصف ظرفیت خود فعالیت می کنند باید با ظرفیت کامل به کار خود ادامه دهند.

وی با تاکید بر اینکه همدان ظرفیت دارد تا به عنوان استان پیشرو در اقتصاد مقاومتی معرفی شود، گفت: باید اقتصاد مقاومتی در استان همدان به عنوان بهترین و شایسته ترین استان اجرا شود و در رابطه با موضوع اقتصاد مقاومتی نباید با کسی تعارف داشت.

وی با بیان اینکه باری به هر جهت کار کردن خیانت به مردم است، افزود: مقام معظم رهبری، رئیس جمهور بر رفع مشکل بیکاری جوانان تاکید می کنند و مدیران کارگزاران این دولت و رهبری هستند پس باید در راستای اجرا صحبت ها برای رفع بیکاری جوانان تلاش کرد.

بانک های خصوصی در تولید حضور کمرنگی دارند

وی با بیان اینکه جز دو یا سه بانک سایر بانک ها همکاری خوبی برای به حرکت درآوردن چرخ تولید دارند، ادامه داد: یکی دو بانک دست به عصا راه می روند و بانک های خصوصی نیز در تولید حضور کمرنگی دارند.

وی با بیان اینکه بانک های ملی، صادرات، سپه و تجارت در راستای فع مشکل واحد های تولید خوب ورود پیدا کرده اند، ادامه داد: نباید از فعال بودن واحدی با ۴۰ درصد ظرفیت خوشحال بود.

نیکبخت در ادامه پیگر طرح بندر خشک از شرکت شهرک های صنعتی شد و ادامه داد: طرح پروژه بندر را مشاور تهیه می کند.

وی در ادامه از عملکرد بانک کشاورزی استان همدان انتقاد کرد و با بیان اینکه هرکس به بانک کشاورزی مراجعه کرد کار او معطل ماند در صورتی که بانک های غیر تخصصی به خوبی همکاری می کنند، ادامه داد: هر مدیری برای تحقق اقتصاد مقاومتی مانع تراشی کند آسیب می بیند.