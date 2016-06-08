تقدیر از یک بانوی غیر ایرانی در اختتامیه جایزه پروین

به گزارش خبرگزاری مهر، طی آخرین مصوبات هیات امنای جایزه ادبی پروین اعتصامی و در راستای گام نهادن هرچه بیشتر زبان فارسی به عرصه‌های بین‌المللی از یک زن غیرایرانی فعال در حوزه زبان و ادبیات فارسی در هفتمین دوره این جایزه تقدیر خواهد شد.

هیات امنای جایزه ادبی پروین، همچنین تقدیر از یک پروین‌پژوه و یک یا دو زن فعال و برجسته در حوزه ادبیات، پژوهش، نشر، ترویج کتاب و کتابخوانی و تولید آثار خلاقه را در دستور کار هفتمین دوره این جایزه قرار داد.

مصون ماندن این اتفاق ادبی از افراط و تفریط‌ ها در زمینه فمینیسم و توجه به طرح مسایل اجتماعی و اخلاقی در آثار مورد بررسی از مواردی است که هیات امنای هفتمین جایزه ادبی پروین بر آن تاکید دارد.

یادآور می‌شود، اعضای هیات‌ علمی هفتمین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی به زودی با نظر هیات امنا و حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی می‌شوند و این جایزه با اعلام فراخوان رسمی، وارد مراحل داوری آثار می‌شود.

طبق اساسنامه جایزه ادبی پروین، برگزیدگان این جایزه ۱۲ سکه بهار آزادی و تقدیرشوندگان آن ۴ سکه بهار آزادی دریافت می‌کنند.