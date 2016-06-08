یک هزار و ۸۸۸ کودک نیازمند در خراسان شمالی وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی، محمدعلی اکبریانی اظهار داشت: بهمنظور کمک به نیازمندان استان طرح محسنین در حال اجرا است تا از فرزندان خانوادههای نیازمند، بیمار، ازکارافتاده و معلول حمایت شود.
اکبریانی تعداد افراد شناساییشده در طرح محسنین را ۴ هزار و ۷۶ نفر برشمرد و افزود: دو هزار و ۱۸۸ نفر از این افراد توسط حامیان معزز حمایت میشوند.
به گفته وی هماکنون ۴ هزار و ۳۷۲ خیر در طرح محسنین با کمیته امداد همکاری دارند که کمکهای این حامیان در سال جاری به بیش از ۳ میلیارد ریال افزایش داشته است.
قائممقام کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تصریح کرد: کمکهای این خیران بخشی در قالب مایحتاج اولیه زندگی و کمکمعیشت بود و بخشی نیز در قالب درآمدهای نقدی بهحساب این افراد واریز شد.
اکبریانی گفت: با همکاری امدادگران و توجهات ویژه خیران هماکنون شاهد رشد کمکها در این طرح هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح مفتاح الجنه اشاره و تصریح کرد: این طرح هرساله از سوی کمیته امداد با همکاری مسئولان و خیران به اجرا میرسد که طی این طرح مسئولان با مراجعه به منازل خانوادههای مددجو ازجمله بیماران با ارائه کمکهای خود، درمان بیماری این افراد را تسریع میکنند.
