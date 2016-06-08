رشد تولید دربخش کشاورزی نیازمند تعامل و همکاری همه دستگاه ها است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهر گانی ظهر چهارشنبه در نشست کمیته قضایی حمایت از سرمایه‌گذاری در استان افزود: کارخانه قند یاسوج تنها صنعت مادر و تنها صنعت تبدیلی در استان است که تعطیل شده است.

وی بیان کرد: سهامداران این کارخانه در راستای احیای کارخانه باید همکاری داشته باشند.

گوهرگانی با بیان اینکه در صورت همکاری سهامداران چغندر قند مورد نیاز کارخانه تامین می شود، اظهار داشت: جهاد کشاورزی استان در راستای تامین خوراک این کارخانه آماده همکاری است.

وی افزود: کشاورزان استان قادر به تولید دو هزار تن چغندر پاییزه در استان هستند.

گوهرگانی با اشاره به حمایت ضعیف دیگر نهادها از تولید در بخش کشاورزی گفت: موسسه اقتصادی کوثر از واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی است که نیازمند تامین۱۰ لیتر آب در ثانیه است.

وی افزود: در راستای احداث این پروژه تولیدی ۳۰میلیارد ریال هزینه شده است.