فعالیت ۲۰ پایگاه سنجش سلامت جسمانی نوآموزان در همدان

عبدالرضا فولادوند در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز طرح سنجش سلامت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان از ۱۷ خردادماه سالجاری در ۲۰ پایگاه تخصصی خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح آگاهیبخشی به والدین از وضعیت جسمانی فرزند و پیشگیری از بروز و تشدید معلولیتها است.
فولادوند با تاکید بر اینکه باید برای رسیدن به کیفیت آموزشی زمینه ورود دانشآموزان سالم به محیط آموزشی سالم را فراهم کنیم، گفت: متأسفانه در گذشته به دلیل غفلت اولیا از فرزندان و نبود رسیدگی به موقع، تعدادی از دانشآموزان دچار مشکلات جسمی جبرانناپذیر شدهاند در حالی که اکنون با اجرای طرح سنجش سلامت نوآموزان تلاش لازم برای آگاهیبخشی به اولیا در خصوص رسیدگی به سلامت روحی و جسمی فرزندان انجام شده است.
مدیرکل آموزش و پروش استان همدان تاکید کرد: علاوه بر فراهمسازی مقدمات طرح سنجش سلامت فرزندان، باید زمینه را برای ایجاد فرهنگ خودمراقبتی، با کمک اولیا و مربیان ایجاد کنیم.
وی افزود: در سال گذشته از ۲۸ هزار دانشآموز که در طرح سنجش سلامت شرکت کردهاند ۴۹ دانشآموز شناسایی و با هدف رسیدگی ویژه، به مدارس استثنایی فرستاده شدهاند که این تشخیص خدمترسانی به اولیا و دانشآموزان است.
وی هدف از اجرای این طرح را آگاهی والدین از وضعیت جسمانی فرزند خود، شناسایی و مداخله بهنگام و پیشگیری از بروز و تشدید معلولیتها، پیشگیری از افت تحصیلی و تأمین بهداشت روانی خانوادهها و ایجاد زمینه مناسب یادگیری و تعلیم و تربیت با توجه به تفاوتهای فردی برای کودکان اعلام کرد.
فولادوند پیش بینی کرد: امسال ۲۹ هزار کلاس اولی با دریافت گواهی سلامت به مدرسه مراجعه کنند.
