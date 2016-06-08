ظرفیت منابع آبی آذربایجان غربی ۳۵۰ میلیون مترمکعب افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث دانشجو روز چهارشنبه در بازدید از روند اجرایی سد انحرافی بویلاپوش خوی افزود: برای پایداری منابع آب در استان سدهای مخزنی سیلوه، چپرآباد، گرد بین و کرم آباد در مناطق مختلف استان در حال احداث است.

وی با بیان اینکه تاکنون برای اجرای این طرح ها در استان بیش از شش هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است گفت: برای تکمیل و بهره برداری از سدهای در حال ساخت این استان افزون بر چهار هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

دانشجو در جریان این بازدید با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۵۲ درصدی سد انحرافی بویلاپوش خوی اضافه کرد: با بهره برداری از این سد انحرافی، آب بیش از هشت هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان خوی تامین می شود.

وی عنوان کرد: این سد با هدف تامین ۵۰ میلیون متر مکعب آب برای بهبود آبیاری بیش از هشت هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی دشت خوی و توسعه اراضی کشاورزی شش هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی منطقه ایواوغلی و کنترل سیلاب های مخرب رودخانه قطور و اجرای روش های جدید آبیاری مدرن از قبیل آبیاری بارانی در منطقه در حال اجرا است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی اظهار داشت: این سد انحرافی در ۲۲ کیلومتری شهرستان خوی بر روی رودخانه قطور در حال ساخت بوده و سازه های در حال اجرای آن از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

وی ادامه داد: برای اجرای این سد تاکنون ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و امسال برای تکمیل آن از محل صندوق توسعه ملی ۱۲۰ میلیارد ریال اختصاص یافته است.

دانشجو افزود: برای تکمیل و بهره برداری این سد در ظرف دو سال آینده بیش از ۶۸۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

این طرح زیربنایی و ملی در حوزه آب و خاک شهرستان خوی برای مهار آب های سطحی و تامین آب اراضی کشاورزی ۱۲ روستا درشهرستان خوی در حال احداث است.