حمیدرضا پوریوسف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روان‌سازی محیط شهری برای تردد معلولان به عنوان یك ضرورت اظهار كرد: مناسب‌سازی فضای شهری برای رفت‌وآمد و تردد معلولان، موضوعی است كه شهرداری‌ها باید به آن بپردازند.

وی ادامه داد: متاسفانه فضای مشهد در حوزه مناسب‌سازی محیط شهری برای معلولان به هیچ وجه مناسب نیست و بعضا مشاهده می‌شود كه معلولان در برخی مكان‌ها حتی بیمارستان‌ها به سختی رفت‌و‌آمد می‌كنند.

مدیر كل بهزیستی خراسان رضوی با اشاره به كند بودن سرعت مناسب سازی محیط شهری برای معلولان گفت: تا به امروز كارهایی در این زمینه انجام شده اما سرعت انجام اقدامات بسیار كند است، البته طی جلساتی كه بهزیستی با شهرداری و شورای شهر برگزار كرده، بنا شده است تا انجام اقدامات عمرانی در این زمینه تسریع شود.

پوریوسف به مقوله فرهنگسازی و نظارت اشاره كرد و افزود: علاوه بر فرهنگسازی برای كمك سایر افراد جامعه به معلولان، نظارت‌ها نیز باید به گونه‌ای باشد كه دستگاه‌های اجرایی به وظیفه خود در قبال ساخت‌و‌سازهای مناسب برای تردد معلولان توجه كنند.

وی بیان كرد: تاكنون نهادهایی همچون استانداری و راه و شهرسازی پای كار آمده‌اند و ما نیز پیشنهادهایی را ارائه كردیم تا سرعت مناسب‌سازی محیط شهری برای معلولان بیشتر شود اما این كار، دارای خروجی دیربازده بوده و نیازمند اعتبارات كلان و هنگفت است.

مدیر كل بهزیستی خراسان رضوی درباره روند تأمین این اعتبارات گفت: این اعتبارات باید از بودجه عمرانی دستگاه‌ها تأمین شود و باتوجه به اینكه اعتبارات سازمان‌ها نیز رو به كاهش است،‌ باید برای مناسب‌سازی محیط شهری برای تردد معلولان الویت قائل شوند.