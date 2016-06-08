به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران گزارش داد: شاخص قیمت تولید کننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور در زمستان سال ۱۳۹۴ به عدد ۲۰۶.۲۲ رسید که ۲.۶۲ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) افزایش و ۱۵.۳۶ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) کاهش داشته است. تغییر شاخص در چهال فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۴ نسبت به چهار فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۳ معادل ۵.۷۶ درصد کاهش دارد.

استان کرمانشاه با ۱۵.۴۸ درصد کاهش، بیشترین کاهش و استان یزد با ۲۱.۹۱ درصد افزایش، بیشترین افزایش را در کل کشور داشته اند.

مرغ

در زمستان ۱۳۹۴ شاخص گروه مرغ به ۲۲۷.۲۳ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۳۱ درصد افزایش و ۱۵.۶۰ درصد کاهش یافته است. در این گروه جوجه یک روزه و مرغ گوشتی به ترتیب ۱۴.۰۷ و ۴.۸۲ درصد نسبت به فصل قبل افزایش داشت. همچنین جوجه یکروزه و مرغ گوشتی به ترتیب ۲.۲۶ و ۱۷.۸۸ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش داشته اند. پولت در این گروه ۵.۹۳ درصد نسبت به فصل قبل افزایش و ۱۸.۸۷ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش داشته است.

تخم مرغ

در زمستان ۱۳۹۴ شاخص گروه تخم مرغ به ۱۵۱.۰۸ واحد رسیده که به ترتیب ۶.۰۱ و ۱۷.۳۰ نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل کاهش داشته است. در این گروه تخم مرغ نقطه دار به ترتیب ۴.۷۳ و ۳۰.۱۰ درصد نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل کاهش داشت. این در حالی است که تخم مرغ خوراکی با ۷.۲۲ درصد نسبت به فصل قبل کاهش و ۳۵/. درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است.

سایر

این گروه شامل کود می باشد که نسبت به فصل قبل ۲۴./ درصد کاهش یافت. اما در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، شاخص کود ۸.۵۹ درصد افزایش داشته است.