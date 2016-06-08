یکی از پاسداران قمی مدافع حرم در سوریه به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه استان قم، مهدی طهماسبی از رزمندگان ایرانی و پاسدار مدافع حرم در نبرد با تروریست‌های تکفیری در استان حلب در شمال سوریه به فیض شهادت نائل آمد.

این شهید از پاسداران مرکز آموزش و تربیت پاسداری علویون استان قم و فرزند پاسدار بازنشسته کریم طهماسبی بود و پیش از شهادت در شهر قم سکونت داشت و دو فرزند از وی به یادگار مانده است.

فرمانده، مسئول نمایندگی ولی فقیه و معاون اجرایی سپاه امام علی بن ابیطالب(ع)، فرمانده مرکز آموزش پاسداری علویون به همراه جمعی از مسئولان و همرزمان شهدا، پیش از ظهر امروز چهارشنبه با حضور در منزل این شهید والامقام، نیل به فیض عظیم شهادت را به خانواده‌ معظم شهید طهماسبی تبریک و تهنیت گفتند.

مراسم وداع با پیکر مطهر شهید امروز چهارشنبه ۱۹ خرداد در گلزار شهدای علی بن جعفر و پنج شنبه شب ۲۰ خرداد همزمان با قرائت زیارت جامعه کبیره در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است که مراسم تشییع این شهید مدافع حرم روز جمعه ۲۱ خردادماه بعد از اقامه نماز جمعه از مصلی قدس تا چهار راه شهدا انجام خواهد شد و سپس در گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) به خاک سپرده خواهند شد.