نتانیاهو برای پذیرش طرح صلح عربی بدون اعمال تغییرات، آماده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در دیدار با «ریاض المالکی» وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین خود اعلام کرد که مکانیسم اصلی برای میانجیگری بین رژیم صهیونیستی و فلسطین، شورای امنیت است.

بر اساس این گزارش لاوروف در سخنانی در این زمینه اظهار داشت: طرح صلح عربی را عربستان پیشنهاد داده بود و این طرح متشکل از کشورهای عرب زبان است که روند صلح را میان فلسطین و اسرائیل احیاء خواهند کرد.

وزیر خارجه روسیه همچنین تصریح کرد: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آماده است طرح صلح عربی را بدون هیچ گونه اصلاحاتی بپذیرد. ما در کنفرانس پاریس شرکت کردیم تا شرایط را برای ازسرگیری گفتگوها میان فلسطین و اسرائیل در چارچوب قطعنامه های بین المللی فراهم کنیم.

وی در پایان درخواست کرد که اقدامات لازم برای تصحیح روند حل و فصل مشکلات در خاورمیانه انجام گیرد و برای عدم بهبود وضعیت در این خصوص ابراز تاسف کرد.

از سوی دیگر «ریاض مالکی» وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین در سخنانی گفت: روسیه می تواند برای احیای مذاکرات گامی رو به جلو بردارد و ما به راهکار ۲ کشور پایبند هستیم. همچنین روسیه نقش مهمی در احیای روند صلح میان فلسطین و اسرائیل دارد.

وی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: روسیه و فلسطین بر گسترش همکاری های دوجانبه تاکید کردند و ما در خصوص نتایج کنفرانس پاریس و نقش روسیه در مذاکرات میان فلسطین و اسرائیل رایزنی کردیم.