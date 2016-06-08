۸۵ درصد جمعیت روستایی استان همدان به شبکه آبرسانی متصل است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی هاشمی ظهر چهارشنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی که در استانداری همدان برگزار شد، عنوان کرد: شرکت آب و فاضلاب روستایی از سال ۱۳۷۷ در راستای تامین، تولید، انتقال، ذخیره، توزیع و گندزدایی آب شرب و رساندن آن به مناطق روستایی در حال انجام وظیفه است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان با بیان اینکه نسبت وجود روستا به شهر در کشور ۲۹ درصد و این نسبت در استان همدان ۴۱ درصد است، گفت: استان همدان یک استان روستایی می باشد.

وی با اشاره به اینکه به جز شهر همدان و ملایر سایر شهرستان ها جمعیت روستایی برابری با جمعیت شهری دارد، ادامه داد: در شهرستان های کبودرآهنگ، بهار و زرن جمعیت روستایی بالاتر از جمعیت شهری است.

سید مصطفی هاشمی با اعلام اینکه در مجموع ۹ شهرستان استان، شهرستان ملایر با ۲۰۷ روستا بیشترین و فامنین با ۶۳ روستا دارای کمترین روستاست، اظهار داشت: از مجموع ۱۰۷۱ روستا در استان همدان ۷۷۵ روستا با ۱۶۰ هزار مشترک زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان باتوضیح اینکه هم اکنون ۸۹۰ منبع تأمین آب شرب روستایی در استان همدان وجود دارد، افزود: از مجموع این منابع ۴۰۰ منبع آن چاه عمیق، ۴۹۰ مورد چشمه، قنوات و چاه دستی، آب شرب مردم روستاها را تامین می کنند.

هاشمی با بیان اینکه تاسیسات آبی روستا ها فرسوده است، گفت: سال گذشته بنا بر ماده ۱۸۰ قانون مقرر بود ۶ میلیارد تومان اعتبار به تعمیر این تاسیسات آبی اختصاص یابد که ریالی تخصیص نیافت و ۳۷میلیارد تومان از طریق صندوق توسعه ارزی اعتبار گرفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه بخش فاضلاب روستایی در کشور یک پدیده جدید است و تجربه کافی در این زمینه وجود ندارد، اظهار داشت: به دلیل حجم کم فاضلاب های روستایی پکیج هایی ساخته شده و در حال انجام آزمایش بر روی آنها هستیم.

سید مصطفی هاشمی با اعلام این خبر که ۵۸مجتمع آبرسانی در استان طراحی شده است، عنوان کرد: ازین تعداد ۱۹ مجتمع به عنوان مجتمع درجه یک شناخته شده و در حال ساخت است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان با توضیح اینکه کارهایی برای رفع کمبود آب روستاها انجام شده که حفر ۲۱ حلقه چاه مکانیکی، حفر ۱۳ حلقه چاه دستی دهانه گشاد و لایروبی و کف کنی ۲۰ حلقه چاه و همچنین تجهیز ۲۱ حلقه چاه دستی ازین موارد است، گفت: ۲۳۳ روستا در استان همدان نیاز به عملیات اجرایی آبرسانی دارند که هزینه ای افزون بر۸۳۰میلیارد ریال برای این امر نیاز است.

وی عنوان کرد: حفر و تجهیز ۹۹ حلقه چاه، تجهیز ۱۳۹ حلقه چاه دستی، احداث ۶ باب ایستگاه پمپاژ و احداث ۸هزار و ۶۷۰ متر مکعب مخزن آب احساس نیاز می شود.

هاشمی با بیان اینکه ۶ مجتمع آبرسانی با اعتبار ۶۶ میلیارد تومان در دست احداث است، گفت: مقرر شده در سال های آتی ۹۲درصد روستاهای کشوری در سطح یک قرار گیرند و مستهلکات در این روستاها به کمتر از ۲۱ درصد برسد.

هاشمی در پایان از چالشهای موجود در شرکت آب و فاضلاب روستایی سخن گفت و افزود: این چالشها، کاهش شدید آب در روستاهای استان، پایین بودن تعرفه آب بها، نبود توازن و تناسب میان نیازهای اعتباری و همچنین افزایش تعرفه برق و ناچیز بودن آب است.