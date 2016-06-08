به گزارش خبرنگار مهر، علی نادر دهقانی ظهر چهارشنبه جلسه برنامه ریزی هفته فرهنگی لرستان در محل دفتر استاندار لرستان از وجود مرکز تجاری سازی هنر در جهاد دانشگاهی لرستان خبر داد و اظهار داشت: در این مرکز فعالیت های پژوهشی، فناوری و تحقیقاتی که در دانشگاه انجام می شود به محصولی با ویژگی های مشخص و برندی خاص تبدیل می شود بطوریکه در حال حاضر گونه ای انگشتر با یک برند خاص تولید شده است.

وی خواستار ایجاد غرفه ای برای معرفی محصولات تجاری شده در حوزه جهاد دانشگاهی لرستان در نمایشگاه ذیل هفته فرهنگی استان شد و افزود: در یک غرفه از این نمایشگاه می توانیم توانمندی های علمی استان را ارائه دهیم.

رئیس جهاد دانشگاهی لرستان با بیان اینکه جهاد دانشگاهی لرستان ظرفیت علمی خوبی در تولید نرم افزارهای علمی دارد، گفت: جهاد دانشگاهی لرستان این آمادگی را دارد که هماهنگی های لازم بین مراکز علمی استان برای حضور در هفته فرهنگی لرستان را برقرار کند.