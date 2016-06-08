توسعه گلخانه ها در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله غریب ظهر چهارشنیه در نشست مطبوعاتی با اشاره به اینکه توسعه گلخانه ها و کشت متراکم در استان چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار می گیرد، اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بسیاری در حوزه کشاورزی دارد که باید این بخش مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

وی افزود: بهبود زندگی عشایری و افزایش درآمد کشاورزان و عشایر از اهداف اصلی جهاد کشاورزی در این استان است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: هم اکنون به واسطه پروژه های جهاد کشاورزی در شهرستان سامان و بن شاهد افزایش درآمد مردم در این منطقه هستیم.

وی تاکید کرد: بهبود وضعیت زندگی مردم از اهداف اصلی در بخش های مختلف جهاد کشاورزی در این استان است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت گل محمدی اختصاص پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: هم اکنون متقاضی های بسیاری در حوزه کشت گل محمدی در این استان وارد شده اند.

۴۴ پروژه کشاورزی به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در چهارمحال و بختیاری افتتاح می شود

معاون برنامه ریزی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست عنوان کرد: ۴۴ پروژه جهاد کشاورزی به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در این استان به بهره برداری می رسد.

سام مردانی عنوان کرد: این پروژه ها در بخش های دامداری، باغداری، صنایع غذایی و... است.

وی ادامه داد: این پروژه ها با اعتبار ۱۶ میلیارد تومان به بهره برداری می رسند.

معاون برنامه ریزی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با بهره برداری از این پروژه ها بیش از ۹۰۰ خانوار بهرمند خواهند شد.

وی تاکید کرد: همچنین با بهره برداری از این پروزه ها بیش از ۲۵۰ نفر اشتغال به صورت مستقیم در سطح استان ایجاد می شود.

بیش از ۹۰۰ تن عسل سالانه در چهارمحال و بختیاری تولید می شود

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست عنوان کرد: طرح اصلاح نزاد گوسفند بومی استان چهارمحال و بختیاری انجام می شود.

مهراب فرجی عنوان کرد: هم اکنون در استان چهارمحال و بختیاری بیش از ۹۰۰ تن عسل سالانه تولید می شود.

وی بیان کرد: در استان چهارمحال و بختیاری سالانه بیش از۲۲۹ هزار تن شیر خام تولید می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری یادآور شد: در سال گذشته ۴۰۰ تن مرغ بدون آنتی بیوتیک در چهارمحال و بختیاری تولید شد.

توسعه کشت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری

مدیر کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست با اشاره به اینکه یک هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری به کشت گیاهان دارویی و جنگل کاری اقتصادی در سال گذشته اختصاص یافته است، اظهار داشت: هم اکنون در این اراضی گیاهان دارویی و درختان مثمر کاشته شده است.

علی محمدی مقدم عنوان کرد: در بخش گیاهان دارویی گیاهانی همچون کرفس، باریجه، موسیر و... کاشته شده است.

وی اظهار داشت: در بخش جنگل کاری اقتصادی نیز درختانی همچون انار، انجیر و... کاشته شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های مستعد برای کشت گیاهان دارویی است، تاکید کرد: باید از ظرفیت گیاهان دارویی برای ایجاد اشتغال در سطح استان استفاده کرد.

مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست عنوان کرد:همه کشتارگاه های استان چهارمحال و بختیاری اقدام به چسباندن لیبل بر روی گوشت می کنند.

عبدالمحمد نجاتی بیان کرد: کاهش بیماری ها در مجتمع های دامداری استان ۴۰ درصد بوده است و رعایت نکات بهداشتی توسط دامداران به خوبی در حال انجام است.

وی عنوان کرد: بیماری تب مالت نیز در مجتمع های دامداری استان کاهش ۵۰ درصدی داشته است.