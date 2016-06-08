به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ناصرالدین کمره‌ای فرزند مرحوم آیت‌الله حاج میرزا خلیل کمره‌ای طی بیانیه‌ای اخبار منتشر شده درخصوص مراجعه پدرش به سفارت آمریکا و انتقال پیام امام(ره) را تکذیب کرد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

با توجه به آنکه در روزهای اخیر خبر دروغی را شبکه بی بی سی فارسی در رابطه با نامه نگاری حضرت امام خمینی با رئیس جمهور وقت آمریکا پخش نموده است، ضروری می دانم جهت روشن شدن ابعاد آن توضیحات زیر ارائه شود:

اولاً اصل این نامه از طرف بیت حضرت امام تکذیب شد و وجود آن را ساخته و پرداخته آن شبکه خبری دانستند.

ثانیاً خانواده مرحوم آیت الله کمره ای ادّعای شبکه بی بی سی را در روزنامه اطلاعات مورخه 17/3/95 تکذیب نموده اند.

ثالثاً حضرت امام خمینی و حضرت آیت الله کمره ای سال های متمادی که به قبل از سال 1342 مربوط است در محضر حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی در اراک و قم مشغول به تحصیل و تدریس بوده و سال ها همدرس و هم مباحثه بوده اند و سابقه دیرین در آشنایی دارند. قابل ذکر است در یک مورد حدود 8 سال مسائل فلسفی کتاب اسفار ملاصدرا و کتاب فقه جواهر مورد مباحثه این 2 عالم بزرگوار بوده است.

اما با تأسف بسیار آقایان عبدالله شهبازی، عطاءالله مهاجرانی و مشاور محترم رئیس جمهور آقای آشنا نادانسته نسبتی به حضرت آیت الله کمره ای داده اند که با خصوصیات اخلاقی ایشان و مهمتر از آن با وظیفه دینی و مذهبی آن بزرگوار به طور قطع و یقین در تناقض آشکار است.

این آقایان فرضیه ای مطرح نموده اند به این مضمون « آقای کمره ای که به سفارت آمریکا مراجعه نموده، واقعاً حامل پیام شفاهی از حضرت امام بوده و یا نظرات شخصی خود را بیان کرده است».

ابتدا لازم به یادآوری است نه این جانب که از نزدیک در جریان تمامی مراودات و مکاتبات مرحوم والد بودم و نه هیچکدام از اعضای خانواده هرگز به خاطر نداریم که ایشان به سفارت آمریکا مراجعه کرده باشد که این خود تهمتی عجیب و بدون سند است.

نکته تاسف برانگیزتر در ارائه این فرضیه آن که شاید "نظرات شخصی خود را به عنوان پیام شفاهی حضرت امام به سفارت آمریکا داده اند". وااسفا که آیا یک مورد مسبوق به سابقه از ایشان سراغ دارید که نظرات خود را به جای فرد دیگری ارائه کرده باشند و‌ آیا امکان دارد ایشان تقوا و دیانت خود را زیر پا بگذارد و بر خلاف میل گوینده از طرف خود پیامی را به درو غ به جایی بفرستد.

آقایان شهبازی، مهاجرانی و آشنا تهمتی چنین بزرگ مستوجب عقوبت الهی است شما با استناد به کدام مدرک و سندی چنین مطلبی را مطرح می کنید و باعث شک و شبهه در صداقت و دیانت یار دیرین حضرت امام می شوید ؟!

شاید نامه ای که حضرت آیت الله کمره ای شش سال بعد از آن به رئیس جمهور آمریکا نوشت برای شما کافی بوده تا این مطالب را بفرمایید، اما به اطلاع شما می رسانم اگر اندک تأملی در کتب تالیفی ایشان همچون افق اعلی، نهج البلاغه سماء و عالم،افق وحی و دیگر کتاب های تالیفی ایشان می نمودید عمق بینش علمی حضرت آیت الله کمره‌ای بر شما روشن می شد و بدانید که ایشان در بزرگداشت و نکوداشت علم از هیچ کوششی فرو گذار نمی کردند و زمانی که برای اولین بار چنین افتخار بزرگی نصیب بشریت شد و فتح آسمان صورت گرفت، در نامه ای که به رئیس جمهور آمریکا مرقوم نمودند، تحقق وعده الهی و فتح آسمان توسط بشر که در قرآن کریم نوید داده شده بود و نیز دفاع جانانه از ملت مظلوم فلسطین که هنوز هم از بزرگترین مسائل دنیای اسلام است را مورد مداقه قرار دادند که این نشان از بلوغ سیاسی و دیدگاه پیشرو و نوآور ایشان دارد.

و اما نکته دیگر آن که آیت الله کمره ای به استناد اسناد ساواک در سیزدهم خرداد 1342 یعنی دو روز قبل از قیام مردمی آن سال بیانیه ای صادر کردند و اطلاعیه ای در تهران پخش شد که ایشان حکومت را حق علما و انبیاء می داند و ذکر می کنند این حق گرفتنی است. « رجوع شود به کتاب پانزده خرداد به روایت اسناد ساواک جلد دوم- فیضیه» شاید مطلبی که شما و بسیاری دیگر اطلاع نداشته باشید مربوط به نجات دسته سوم گروه فدائیان اسلام است. آن ها به منزل ایشان در خیابان زرین نعل پناه آوردند و آیت الله کمره ای با درایت و تدبیر و تلاشی که نمودند این افراد را از مجازات سنگین رها نموده و باعث آزادی آنها شدند.

آقایان زمانی که شما خبر شبکه بی بی سی را تکرار می کنید و احتمال وقوع آن را می دهید دیگر از بیگانگان چه توقعی هست.

با وجود آن که بیت حضرت امام، خانواده آیت الله کمره ای و دکتر ابراهیم یزدی که آن خبرگزاری از آن ها نامبرده هر سه این مطالب را تکذیب نموده اند. واقعاً چطور شما همصدا با آنها بر فرض های دیگری که می تواند خبر آن خبرگزاری را تایید کند صحه می گذارید؟ خود شما خبر بی بی سی را فاقد شماره نامه و مهر طبقه بندی شده دانسته و استناد آن شبکه خبری به یک پاراگراف از بولتن تحلیلی 81 صفحه ای سیا که حتی اصل آن گزارش نیز در سفارت آمریکا در تهران مشاهده نشده می دانید بنابراین بر مبنای چه مدرکی احتمال آن را می دهید که آیت الله کمره ای از طرف خود پیامی به نام حضرت امام بیان نموده اند.

و در نهایت مقام معظم رهبری در سخنرانی روز 14/3/1395 در مرقد حضرت امام فرمودند : انگلیسی ها هیچ گاه دست از خباثت بر نداشته اند و با کمک آمریکایی ها علیه امام امت جعل سند می کنند و این دقیق ترین و واقعی ترین تحلیل نسبت به این گزارش است.

امیدوارم نظرات شما تنها از روی سوء تشخیص باشد، چرا که در غیر این صورت می بایست در محضر عدل الهی و در مقابل وجدان های بیدار و جان های آگاه و اهل نظر برای همیشه تاریخ پاسخگو باشید.