حمیدرضا عسگری مورودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۵۰ سازمان مردم نهاد «سمن» در استان البرز مشغول به فعالیت هستند، اظهار کرد: طی روزهای اخیر شاهد بررگزاری نشست آموزشی و توجیهی سازمان های مردم نهاد در حوزه معرفی الگوهای صحیح و بهینه سازی مصرف آب با شعار «تعدل بخشی به منابع زیرزمینی آب» بودیم.

وی با بیان اینکه این نشست با حضور مسئولان کشوری مرتبط به حوزه آب و تمامی سازمان های مردم نهاد برگزار شد، اظهار کرد: پروانه فعالیت همیار منابع آبی در این همایش تقدیم شد.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری البرز خاطرنشان کرد: امید است بیش از گذشته مشارکت اجتماعی در یک چالش مهم حوزه محیط زیست از جمله محدودیت منابع آبی را شاهد باشیم.

وی تاکید کرد: مجموعه های مردمی می توانند با حمایت دولتی در حوزه آموزش و فرهنگ سازی بهینه سازی مصرف آب اقدامات عملیاتی و شاخصی را در سطح کشور اجرایی کنند.

عسگری مورودی تصریح کرد: باید به این نکته نیز اشاره کرد که به طور قطع کیفیت سازمان های مردم نهاد قالب بر کمیت آنها است به طوری که در سال جاری متناسب با نیازمندی های استان البرز، سازمان های مردم نهاد توسعه پیدا می کنند.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری البرز با اشاره به اینکه تلاش ما بر این است تا سازمان های مردم نهادی را به عرصه فعالیت دعوت کرده که نیازهای اساسی مردم را پیگیری کنند، افزود: یکی از چالش های مهم استان البرز چالش های زیست محیطی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه باید آموزش مردم برای صیانت و حفاظت از مواهب طبیعی مد نظر قرار داده شده است، گفت: تنها پرداختن و تمرکز بر روی حوزه های خدماتی نتیجه بخش و کارگشا نیست.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری البرز در پایان گفت: با توجه به تردد بیش از ۲۲ میلیون وسیله نقلیه از محورهای مواصلاتی استان البرز در تعطیلات نوروزی باید مبحث مهم فوریت های پزشکی و اقدامات اورژانسی به مردم آموزش داده شود که در این بخش می توان از پتانسیل سمن ها بهره برد.