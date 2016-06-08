توانمندسازی ۴۷۲ خانوار مددجوی کمیته امداد در استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد، احمد لطفی با بیان اینکه مهم‌ترین هدف کمیته امداد توانمندسازی خانوارهای مددجویی در تمامی ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است، از توانمند کردن ۴۷۲ خانوار مددجویی تحت حمایت کمیته امداد استان بوشهر طی ۱۲ ماهه سال گذشته خبر داد.

وی با اشاره به اینکه در طول سال باید بخشی از جامعه مددجویی تحت پوشش این نهاد از طریق توانمندسازی در ابعاد مختلف از چرخه حمایتی امداد خارج شوند، افزود: این تعداد خانوار از طریق ارائه خدمات اشتغال‌زایی، تحصیل، ازدواج مجدد، بیمه‌های اجتماعی و سایر شیوه‌ها توانسته‌اند با استفاده از ظرفیت‌های موجود خدمت‌رسانی این نهاد مقدس در استان، به توانمندسازی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نائل آیند.

لطفی با بیان اینکه نگهداشت، توانمندسازی و خروج خانوارهای مددجویی از چرخه حمایتی، نشان از پویایی و هدفمندی ارائه خدمات به این مددجویان است، افزود: جلوگیری از ماندگاری طولانی مدت مددجویان در چرخه حمایتی امداد باهدف ارائه خدمت به تعداد بیشتری از افراد نیازمند دو دهک پایین درآمدی استان دنبال شده و این نهاد در راستای جلوگیری از رسوب جامعه مددجویی و ماندگاری طولانی‌مدت آنان در چرخه حمایتی، همه‌ساله برنامه‌های مدونی برای توانمندسازی خانواده‌ها تدوین و عملیاتی می‌کند.