  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۱۴

پس از گذشت هفت سال؛

ساخت نماد شهدای گمنام دانشگاه آزاد مشهد به پایان رسید

ساخت نماد شهدای گمنام دانشگاه آزاد مشهد به پایان رسید

مشهد ـ رئيس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: پس از گذشت هفت سال و سه ماه از تدفين شهدای گمنام در دانشگاه آزاد مشهد و با وجود مشكلات مالی، ساخت نماد و مزار اين شهدای به پایان رسید.

عباس شیخ الاسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در اين باره اظهار كرد: حدود هفت سال پیش، مراسم تدفين پنج شهید گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد.

وی ادامه داد: ما از همان سال به دنبال ادای دین به این شهدای گرانقدر و انجام وظیفه نسبت به آنها بودیم اما مشکلات مالی ساخت مزار و نماد اين شهداي گرانقدر را به تأخير انداخت.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با بيان اينكه سه سال قبل و در پی برگزاری يك مزایده، مجری پروژه مشخص شد، گفت: خوشبختانه حالا و با گذشت هفت سال، شاهد پايان يافتن ساخت اين نماد هستيم و طراح آن یکی از استادان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد است.

شیخ الاسلامی خاطرنشان كرد: این نماد با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان ساخته شده است.

کد مطلب 3681245

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها