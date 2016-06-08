ساخت نماد شهدای گمنام دانشگاه آزاد مشهد به پایان رسید

عباس شیخ الاسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در اين باره اظهار كرد: حدود هفت سال پیش، مراسم تدفين پنج شهید گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد.

وی ادامه داد: ما از همان سال به دنبال ادای دین به این شهدای گرانقدر و انجام وظیفه نسبت به آنها بودیم اما مشکلات مالی ساخت مزار و نماد اين شهداي گرانقدر را به تأخير انداخت.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با بيان اينكه سه سال قبل و در پی برگزاری يك مزایده، مجری پروژه مشخص شد، گفت: خوشبختانه حالا و با گذشت هفت سال، شاهد پايان يافتن ساخت اين نماد هستيم و طراح آن یکی از استادان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد است.

شیخ الاسلامی خاطرنشان كرد: این نماد با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان ساخته شده است.