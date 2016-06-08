تداوم درگیری های نیروهای دولتی لیبی با داعش در شهر سرت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، رسانه های محلی لیبی از کشته و زخمی شدن بیش از ۲۰ نفر از نیروهای دولتی این کشور در درگیری با تروریست ها در شهر سرت خبر دادند.

بر اساس این گزارش نیروهای «بنیان مرصوص» صبح روز چهارشنبه حمله ای را به مواضع و مراکز تجمع گروه تروریستی-تکفیری داعش از چندین محور در اطراف شهر سرت آغاز کردند.

به دنبال این درگیری ها میان نیروهای امنیتی لیبی و تروریست های داعش، مرکز رسانه ای وابسته به عملیات بنیان مرصوص اعلام کرد که ۶ سرباز جان خود را از دست دادند و ۱۵ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

این مرکز رسانه ای در ادامه عنوان کرد که نیروها در تمامی محورها پیشروی داشته اند و همچنین نیروهای دریایی لیبی نیز در بمباران اهداف داعش در شهر سرت مشارکت داشته اند.

نیروهای بنیان مرصوص که تحت امر دولت وحدت ملی لیبی هستند، روز سه شنبه از مناطق ابوهادی و الغربیات در جنوب شهر سرت عقب نشینی کردند.

نیروهای وابسته به دولت جدید لیبی دستاوردهای مهمی را از زمان آغاز عملیات نظامی برای خارج کردن شهر سرت از کنترل داعش کسب کرده اند و همچنین موفق شدند کنترل پایگاه هوایی القرضابیه و یک نیروگاه را در اختیار بگیرند تا بدین ترتیب بر شهر سرت که از سال ۲۰۱۴ به صورت کامل در کنترل داعش در آمد، مشرف شوند.

شایان ذکر است جامعه بین المللی امیدوار است که دولت مورد حمایت جهانی در لیبی بتواند گروههای مسلح در لیبی را برای شکست داعش جمع کند. داعش با بهره گیری از هرج و مرج داخلی در لیبی سال گذشته شهر سرت را به اشغال خود درآورده بود.