شکنجه گران عربستان در انگلیس آموزش دیده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، یک نهاد فعال در زمینه حقوق بشر از آموزش نیروهای ویژه شکنجه و اعدام عربستان توسط نیروهای پلیس انگلیس خبر داد.

بر اساس اسنادی که به تازگی و بر اساس قانون آزادی اطلاعات منتشر شده، این دسته از افسران سعودی در کارگاه های مختص پلیس و دانشکده پلیسی انگلیس و ویلز آموزش دیده اند.

گزارش ها حاکی از آن است که روسای این کالج های پلیسی در انگلیس از آن نگران هستند که آموزش های داده شده به افسران سعودی در راه کشف و شناسایی مخالفین استفاده شده و در راستای شکنجه و یا دست زدن به اعمال دیگری در راستای نقض حقوق بشر از این آموزش ها استفاده شود.

کمپین های مخالف با اعدام اعلام کرده اند که همکاری میان پلیس سعودی و انگلیس از سال ۲۰۰۹ آغاز شده و تا سال ۲۰۱۱ نیز ادامه داشته است. دلیل قطع این همکاری ها هم استفاده پلیس سعودی از این روش ها برای شکنجه و سرکوب نیروهای مخالف حکومت در جریان بیداری اسلامی عنوان شده است.

در این اسناد آمده است که اگر ثابت شود از این آموزش ها در راستای نقض حقوق بشر استفاده می شوند، در ادامه روند این همکاری ها بازبینی خواهد شد.