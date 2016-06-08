  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۴۲

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد:

اعزام ۵۰روحانی برای ترویج و تبیین فرایض دینی درمساجد وبقاع متبرکه

اعزام ۵۰روحانی برای ترویج و تبیین فرایض دینی درمساجد وبقاع متبرکه

یاسوج - مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۵۰ روحانی از سوی اوقاف و امور خیریه استان برای ترویج و تبیین فرایض دینی به مساجد و بقاع متبرکه استان اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نورالله جنتی پور ظهر چهارشنبه در نشست پاسداشت ارزش های دینی و تکریم شعائر اسلامی افزود: دستگاههای اجرایی استان باید برای ترویج و نهادینه شدن فریضه امر به معروف و نهی از منکر همکاری کنند.

وی بیان کرد: این نهاد می تواند، در پارکها و اماکن تفریحی طرح خیمه های معرفت را اجرا کند.

جنتی پور افزود: در این خیمه ها می توان مسائل ماه رمضان و ترویج فرایض امر به معروف و نهی از منکر را تبیین کرد.

وی تصریح کرد: در ماه مبارک رمضان برنامه های مختلفی در این نهاد اجرا می شود.

جنتی پور برگزاری دوره های آشنایی با احکام اسلامی و محافل انس با قرآن در شهرستانهای مختلف را از جمله این برنامه ها عنوان کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و فرهنگی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: پارکها و مکان های تفریحی استان ظرفیتی مناسب برای ترویج هر چه بیشتر شعائر دینی و احکام الهی دارند.

فتاح محمدی افزود: این امر می تواند در کاهش آسیبهای اجتماعی موثر باشد.

وی بیان کرد: نصب آیات، روایات و سخنان بزرگان دین در بازارها و مکانهای عمومی و پرتردد آثار مثبتی را به همراه دارد.

کد مطلب 3681269

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها