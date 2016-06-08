۱۵ بوستان طی چهار سال در ساری احداث شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از بوستان‌های ساری گفت: بیست و هشتمین بوستان ساری در مکانی احداث می‌شود که تا پیش‌ازاین بدترین شرایط ممکن را برای ساکنان منطقه به وجود آورده بود.

وی اظهار داشت: این بوستان که فضایی در حدود هفت هزار مترمربع را دربرمی گیرد در مکانی احداث می‌شود که تا پیش‌ازاین شرایط زیست‌محیطی بسیار بد و سختی را برای ساکنان کوی صالح و صادقیه در منطقه سه شهرداری به وجود آورده بود اما اکنون این محیط را به فضایی سرسبز، سرزنده و پرنشاط تبدیل می کنیم تا مردم در آن به استراحت و ورزش و تغذیه بپردازند.

رشیدی با اشاره به این مطلب که بوستان جدید از اماکنی مانند پیست پیاده‌روی، مکان ورزشی و تفریحی بهره می‌برد گفت: این بوستان نزدیک به ۷۰۰ متر طول و هفت هزار مترمربع مساحت دارد.