سه مرکز نگهداری متکدیان در مازندران تجهیز و راه اندازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی عصر چهارشنبه در جلسه مشترک کارگروه ارتقاء وضعیت امور اجتماعی، فرهنگی و سلامت استان و مناطق ویژه اجتماعی و ستاد ساماندهی متکدیان با اشاره به اینکه مقابله با آسیبهای اجتماعی در پنج محور در کشور و استان به جد در حال پیگیری است، یاد آور شد: آیین نامه کارگروه ارتقا وضعیت امور اجتماعی، فرهنگی و سلامت از سوی دبیرخانه شورای اجتماعی وزارت کشور ابلاغ گردید.
یونسی با اشاره به اینکه کارگروه ارتقا وضعیت امور اجتماعی، فرهنگی و سلامت ذیل ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار قرار دارد، افزود: از جمله اهداف این کارگروه میتوان به احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری اشاره کرد.
معاون استاندار بر عزم جدی استان برای تداوم اجرای طرحهای ساماندهی محلات آسیبپذیر اشاره کرد و تصریح نمود: مصوبات محله نوبنیاد ساری اعم از اجرای طرحهای بهداشتی، توسعه مدارس، طرح هادی، توانمندسازی خانوادهها و غیره باقوت تمام از سوی دستگاههای مسئول پیگیری شود.
وی با اشاره به اجرای طرح جمعآوری و ساماندهی متکدیان در استان طی اردیبهشتماه امسال، گفت: اجرای مستمر این طرح در مازندران بر اساس زمانبندی و تمهیدات اندیشیده شده، در طول سال برنامهریزیشده است.
یونسی با اعلام اینکه طی اجرای طرح یادشده ۱۳۰ متکدی در استان جمعآوری و ساماندهی شدهاند، افزود: راهاندازی و تجهیز سه مرکز نگهداری متکدیان در استان در دولت تدبیر و امید نشانگر جدیت دولت در این بخش است.
