۱۹ خرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۱۸

مدیر شهرسازی استان قزوین:

مجوز احداث گلخانه در قزوین به سازمان جهاد کشاورزی واگذار شد

قزوین- مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: با مصوبه کارگروه امور تخصصی و زیربنایی، اختیار احداث گلخانه و تاسیسات جانبی به سازمان جهاد کشاورزی قزوین واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی اسماعیلی در این باره گفت: بر اساس تصمیم اتخاذ شده در کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی اختیارات احداث گلخانه و تاسیسات جانبی واحدها به مدت شش ماه به سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین واگذار شد.
 
اسماعیلی بیان کرد: بررسی درخواست های مربوط به احداث گلخانه و تاسیسات جانبی به سازمان جهاد کشاورزی تفویض شده و درخواست های با مساحت حداکثر ۱۰۰ مترمربع در خارج از محدوده مجموعه شهری و خارج از حریم شهرهای مرکز شهرستان های آبیک، تاکستان و خارج از فاصله ۳۰۰ متری محدوده بویین زهرا به مدت ۶ ماه به سازمان جهاد کشاورزی تفویض شده است.

وی یادآورشد: بر اساس مفاد صورتجلسه مقرر شد گزارشی از نتایج بررسی بعمل آمده در دوره های زمانی سه ماهه توسط سازمان جهاد کشاورزی تهیه و به منظور سیر روال مربوط و اخذ تایید شورای برنامه ریزی و توسعه استان به دبیرخانه کارگروه تخصصی ارسال شود.

اسماعیلی گفت: طرح احداث گلخانه و تاسیسات جانبی آن به صورت همزمان صورت خواهد گرفت.
 

