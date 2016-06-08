۱۹ خرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۲۴

کرملین:

استقرار پایگاه هوایی روسیه در بلاروس در دستور کار نیست

سخنگوی کرملین اعلام کرد که روسیه برنامه ای برای استقرار پایگاه هوایی نظامی در بلاروس ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین روز چهارشنبه اعلام کرد که روسیه هیچ برنامه ای برای استقرار پایگاه نظامی هوایی در بلاروس نداشته و این موضوع در دستور کار ملاقات روز چهارشنبه «پوتین» و همتای بلاروسی وی، «الکساندر لوکاشنکو» قرار ندارد.

«ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری روسیه پیشتر در سال 2015، وزارت دفاع این کشور را مامور به مذاکره با همتایان بلاروسی خود در جهت امضای قراردادی به منظور ایجاد پایگاه هوایی نظامی روسیه در خاک بلاروس مامور کرده بود.

دولت روسیه هدف خود از امضای قرارداد نظامی میان دو کشور برای ساخت این پایگاه هوایی را ایجاد پیوستگی هوایی میان دو کشور اعلام کرده بود.

گفتنی است دیدار امروز روسای جمهور روسیه و بلاروس قرار است در چارچوب انجمن های مناطق روسیه و بلاروس انجام شود. دو طرف قرار است در مورد چگونگی اجرای تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای عالی کشور در مورد مینسک و سایر موضوعات مشترک میان دو طرف گفتگو کنند.

