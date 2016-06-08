به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی رهامی بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: فرهنک‌سازی و توسعه ورزش همگانی در استان یک ضرورت است که سلامت جامعه ره در پی دارد.

وی بیان کرد: توسعه ورزش همگانی در میان خانواده ها، به سلامت خانواده و جامعه کمک می کند.

رهامی تصریح کرد: هیئت ورزشهای همگانی در این راستا فعالیتهای مطلوبی را انجام داده است.

وی با اشاره به برنامه های مختلف این هیئت گفت: اعزام بیش از ۵۰ ورزشکار به مسابقات کشوری و کسب ۱۵ مدال کشوری نشان از فعالیت مستمر مسئولان ورزشی در استان دارد.

رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان اظهار داشت: انعقاد قرارداد با نهادها و سازممانهای مختلف در استان و فعال کردن ۲۷ رشته ورزشی تحت پوشش هیئت ورزشهای همگانی از جمله فعالیتهای این سازمان است.

رهامی برگزاری مجمع سالانه، برگزاری بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی و ورزشی در استان و برگزاری ۲۰۰ مسابقه را از دیگر برنامه های این سازمان عنوان کرد.

وی افزود: در راستای اجرای مطلوب این برنامه ها در استان ۲۴۰ میلیون تومان هزینه شد.