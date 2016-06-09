۶هزار میلیارد ریال طرح عمرانی در قشم اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه آزاد قشم، حمیدرضا مومنی بیان داشت: این میزان اعتبار برای فعالیت های عمرانی از جمله در بخش های جاده ای، اسکله ها، فرودگاه، زیبا سازی عمومی، فضای سبز، مبلمان شهری و موارد دیگر در نقاط مختلف جزیره هزینه خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه ازاد قشم از واگذاری اداره قشم به جوانان مستعد و تحصیل کرده این جزیره به عنوان یکی از اهداف و برنامه های مهم سازمان منطقه آزاد قشم نام برد. در راستای تحقق این امر مهم امسال ۵۰ تن از دانش آموزان خبره این جزیره با حمایت سازمان منطقه آزاد قشم بورسیه می شوند و امیدواریم این تعداد به بیش از ۳۰۰ نفر در سال های آینده افزایش یابد.

وی از افتتاح اسکله مسافری شهر درگهان و اتصال این شهر تجاری به بندرعباس از طریق سفر دریایی به عنوان یکی دیگر از ماموریت های محوله رئیس جمهور برای توسعه اقتصادی در جزیره نام برد و گفت: مردم شهر درگهان با سابقه دیرینه در امر تجارت باید به حق قانونی خود در حوزه اقتصاد دست پیدا کنند.

وی از آب رسانی به تمام روستاهای جزیره قشم نیز به عنوان یکی از مهمترین ماموریت های محوله ای نام برد که دکتر روحانی بر آن تاکید داشتند و اظهار کرد: متاسفانه به دلیل مشکلات مختلف موفق به انجام کامل این ماموریت نشدیم و امیدواریم با همکاری آب و فاضلاب روستایی مشکل آب ۶۷ روستای قشم تا پایان سال برای همیشه حل شود. ۲۱ روستا در مرکز و ۱۸ روستای غرب جزیره خوشبختانه از ابتدای امسال تا کنون با راه اندازی سیستم های آب شیرین کن از آب سالم و شیرین بهره مند شده اند.

ساخت ۹ کمپ پارک در نقاط مختلف جزیره قشم با پیشرفت فیزیکی بسیار مناسب قبل از آغاز تعطیلات نوروز ۹۵ و استقرار شمار زیادی از میهمانان نوروزی در این اماکن نیز از دیگر موضوعاتی بود که مومنی از آن به عنوان یکی دیگر از دستورات ریاست محترم دولت تدبیر و امید برای خدمت به مردم در قشم از آن نام برد و افزود: تا چند ماه آینده تمام ۹ کمپ پارک با ایجاد فضای سبز و وسایل بازی کودکان و دیگر نیازها برای اسکان مسافران و همچنین تفریحات مردم نقاط مختلف جزیره آماده خواهد شد.

مومنی از عملیات اجرایی ۳۵۰۰ متر مربع سالن جدید فرودگاهی، احداث برج مراقبت جدید و ساختمان تکنیکال بلاک در فرودگاه بین المللی قشم نیز به عنوان دیگر برنامه های سازمان منطقه آزاد قشم نام برد.

وی ایجاد خط پروازی بین قشم و عمان و تاسیس خط هوایی ویژه با مشارکت کشورهای خارجی را نیز از دیگر برنامه ها در حوزه توسعه فرودگاه قشم برشمرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از اعتبار ۷۰۰ میلیارد ریالی طرح توسعه اسکله بهمن به عنوان اقدامی برای تقویت فعالیت تجار و بازرگانان قشمی نام برد و گفت: بخش های سخت افزاری این اسکله به اتمام رسیده و خریدهای خارجی مورد نیاز آن نیز انجام شده و تا سه ماه آینده به بهره برداری می رسد و فعالیت خط کشتیرانی قشم به عمان نیز از این اسکله آغاز خواهد شد.

مومنی گفت: برای بازسازی و توسعه اسکله درگهان ۸۱ هزار نفر ساعت کار انجام شده و ۲۴ هزار متر مربع محوطه سازی و دو هزار و ۵۰۰ متر مربع سالن های ترمینال این مجموعه با ۳۱ میلیارد و۸۰۰ میلیون ریال بخشی از فعالیت های عمرانی این طرح است.

وی از بازسازی ابنیه شامل تخریب، اجرای سنگ کف و بدنه سالن ها، نصب درب و پنجره های جدید، ایجاد سقف کاذب، احداث ۳۵ چشمه سرویس بهداشتی، رنگ آمیزی، نصب منبع ۲۵۰ متر مکعبی آب، نماسازی ساختمان، تاسیسات برقی و مکانیکی مجموعه شامل روشنایی، سیستم اعلان و اطفای حریق، اجرای کانال های هوارسان و خرید چهار دستگاه پکیج و سیستم آتش نشانی به عنوان بخشی از خدمات انجام شده در این مجموعه نام برد.

به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، ۱۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال برای احداث دو دستگاه پانتون مسافری و پل های دسترسی با هدف پهلوگیری شناورهای تا ۳۰۰۰ تن در این مجموعه هزینه شده است.ل مسافر از شهر درگهان به اسکله شهید حقانی بندرعباس در مسافت ۱۹ مایل دریایی با زمانی بین ۶۰ تا ۷۰ دقیقه انجام خواهد شد.