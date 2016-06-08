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۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱:۲۰

دیدار چاوش اوغلو با رئیس هیات مذاکره کننده مخالفان سوریه

دیدار چاوش اوغلو با رئیس هیات مذاکره کننده مخالفان سوریه

وزیر امور خارجه ترکیه با «ریاض حجاب» رئیس هیات عالی مذاکره کننده معارضان سوری در آنکارا دیدار و با وی در مورد آخرین تحولات میدانی سوریه رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه روز چهارشنبه در آنکارا با «ریاض حجاب» رئیس هیات عالی مذاکرات مخالفان سوری که مورد حمایت عربستان سعودی است دیدار کرد.

در این دیدار آخرین تحولات سوریه و موضوع مذاکرات صلح این کشور مورد بررسی قرار گرفت. بنا بر اعلام منابع دیپلماتیک، وزیر خارجه ترکیه از حجاب در دفتر خود استقبال کرده و دو طرف تحولات میدانی داخل سوریه را بررسی کردند.

لازم به ذکر است که سومین دور مذاکرات حل بحران سوریه ۱۳ آوریل گذشته در ژنو آغاز شد اما به دلیل انصراف و کارشکنی هیات عالی مذاکرات مخالفان سوری در بیستم همین ماه متوقف گردید.

کد مطلب 3681343

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