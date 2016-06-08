شرط اتحادیه اروپا برای پذیرش عضویت صربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ناظر حقوق بشر وابسته به اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد دولت صربستان برای افراد معلول حقوق خاصی در نظر نمی گیرد.

این سازمان نظارتی در اتحادیه اروپا شرط پیوستن به این اتحادیه برای دولت صربستان را رسیدگی به امور معلولان و بی سرپرستان این کشور عنوان کرده است.

در گزارش سازمان نظارتی اروپایی آمده است از آنجایی که صربستان کنوانسیون سازمان ملل در حقوق کوکان و افراد معلول را پذیرفته است باید استانداردهای خود را در زمینه این افراد بهبود بخشد.

دولت صربستان به طور رسمی برای پیوستن به اتحادیه اروپا به مقامات بروکسل پیشنهاد داده است. بر اساس گزارش های منتشر شده در صربستان کودکان معلول از حقوق مدنی برخوردار نیستند و برای پیوستن به اتحادیه اروپا باید این حقوق رعایت شود.

کمیسیون اروپایی به عنوان بخش نظارتی اتحادیه اروپا گفته است قوانین صربستان باید بر اساس استانداردهای اتحادیه اروپا اصلاح شود و در این صورت می توان پیشنهاد این کشور برای پیوستن به کشورهای عضو این اتحادیه را بررسی کرد.

صربستان در اوایل دهه ۹۰ میلادی از یوگسلاوی سابق استقلال خود را اعلام کرد. در این کشور هنوز استانداردهای بهداشت جهانی و سلامت افراد رعایت نمی شود.

دولت صربستان می گوید از دسامبر سال گذشته گفتگوهایش با بروکسل را برای پیوستن به اتحادیه اروپا آغاز کرده است و انتظار دارد تا سال ۲۰۱۹ به این اتحادیه ملحق شود.