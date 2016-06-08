مجموعه شهرداری تبریز رعایت پدافند غیرعامل درشهرسازی را جدی بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی،احمد جهانسری عصر روز چهارشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز که به عنوان سخنران مدعو حضور یافته بود، بر نقش اساسی شوراهای اسلامی در نهادینه کردن پدافند غیرعامل تاکید کرد و در چهار محور اساسی معنا و مفهوم پدافند غیرعامل، تبیین ساختار پدافند غیرعامل در ایران و جهان، اقدامات انجام شده و انتظارات پدافند غیرعامل از نقش سازنده شوراهای شهر به سخنرانی پرداخت.



جهانسری گفت: مولفه های تهدیدات امروز عوض شده و عدم توجه به مولفه های جدید می تواند هزینه های سنگینی به جامعه وارد کند. جهانسری گفت: دشمن در بخشهای متفاوت اعم از سایبری، زیستی، فرهنگی و اجتماعی سناریوهای جدیدی طراحی کرده که آگاهی از این سناریوها و پاسخ قاطع به آن باید در دستور کار قرار گیرد.



جهانسری افزود: تمامی نهادها از جمله شوراهای اسلامی شهرها با ابزارهایی که دارند در آگاهی بخشی مردم نقش موثر ایفا کنند.



وی با اشاره به جایگاه پدافند کالبدی و سازه امن درساختار شهرها افزود: این موضوع از مقوله های بسیار با اهمیت در حوزه شهرسازی است که بی توجهی به آن می تواند در اتفاقات مختلف طبیعی و غیر طبیعی خسارت های جبران ناپذیری را متوجه شهرها کند.



جهانسری با انتقاد از اینکه مکان نمایی ساختمان ها و تاسیسات مختلف شهری، صنعتی و تولیدی در داخل شهرهای بزرگ و حاشیه های آن در طی سال های گذشته به خوبی رعایت نشده است، یادآور شد: بی توجهی به بحث آمایش سرزمین که از بحث های مهم پدافند غیرعامل است باعث شده گلوگاه‌های شهرهای بزرگ همچون تبریز با خطرات زیست محیطی و بهداشتی زیادی روبرو شود.



وی ادامه داد: اگر آمایش سرزمینی در داخل شهر ها رعایت می شد، امروز شاهد ساخت و سازهای بلند مرتبه با نماهای شیشه ای در خیابان های با عرض کمتر از 20 متر نبودیم که در صورت وقوع حوادث طبیعی و غیر طبیعی می تواند جان هزاران شهروند را به خطر بیاندازد.



مدیرکل پدافند غیرعامل آذربایجان شرقی از شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز خواست تا بندهای مصرح در قوانین مربوط به این مقوله را جدی گرفته و در مباحث عمرانی و ساخت و سازها مبحث 21 و ماده 215 را به دقت مورد توجه قرار دهند.



جهانسری از برگزاری جلسات توجیهی با تعدادی از شرکت های ساختمانی تبریز خبر داد و گفت: در این زمینه 30 شرکت برای دریافت درجه از پدافند غیرعامل معرفی شده اند.



مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری در 6 بند درخواست ها و انتظارات خود را از شورای اسلامی شهر تبریز مطرح کرد: تأکید بر فرهنگ سازی مولفه های عمومی پدافند غیرعامل، تأکید بر آموزش تهدیدات سایبری و زیستی برای شهروندان و کارکنان، انعکاس مولفه های پدافند غیرعامل دربرنامه های شهرداری در صدا و سیما، اجرایی کردن کامل مبحث 21 و ماده 215، تعامل و همکاری نزدیک با سازمان نظام مهندسی و جامعه مهندسین استان، نظارت بر نحوه جمع آوری زباله های غفونی بیمارستانها.



رئیس شورای اسلامی شهر تبریز نیز با تشکر از حضور مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری در جلسه علنی شورای شهر با بیان اینکه پدافند غیرعامل باید در مباحث شهری به دقت مورد توجه قرار بگیرد ، گفت: در این راستا نیازمند همکاری و تعامل تنگاتنگ با مدیران پدافند غیرعامل هستیم.



شهرام دبیری اضافه کرد: این همکاری ها می تواند موجب دقت و حساسیت در نوع سازه های شهری شود.در ادامه این نشست رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تبریز گزارشی از 20 جلسه این کمیسیون طی یک سال اخیر ارایه کرد.

