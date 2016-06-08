عراق کشف گور دسته جمعی در فلوجه را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، وزارت کشور عراق روز چهارشنبه اخبار منتشره پیرامون کشف یک گور دسته جمعی حاوی اجساد ۴۰۰ نظامی در منطقه الصقلاویه در شمال فلوجه را تکذیب کرد.

«سعد معن» سخنگوی وزارت کشور عراق اعلام کرد کمیته ای که برای بررسی این موضوع تشکیل شده بود تنها جسد یک شهید را یافته است که تاریخ مرگ وی به یک یا یک سال و نیم پیش بازمی گردد و در کنار آن نیز دو قبر موجود است که نبش نشده اند.

وی همچنین اظهار داشت که کمیته مذکور در این خصوص از تمام اماکن در این منطقه بازرسی کرده و گفته های شاهدان از نیروهای امنیتی، حشدالشعبی و دیگر تشکیلات مختلف امنیتی را دریافت کرده است. ضمن اینکه در این باره از دستگاه های الکترونیکی نیز استفاده شده است.

لازم به ذکر است که منابع عراقی یکشنبه گذشته از کشف یک گور دسته جمعی در منطقه حی الشهداء در الصقلاویه واقع در شمال فلوجه که حاوی اجساد ۴۰۰ نظامی ارتش عراق بود خبر داده بودند.