مسابقات فوتسال جام رمضان قم قرعه کشی شد

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات فوتسال جام رمضان از روز شنبه ۲۲ خرداد در سالن شهید حیدریان قم آغاز می‌شود و تیم‌های حاضر در این مسابقات در ساعات شبانگاهی و پس از افطار در این سالن به مصاف هم می‌روند.



وی افزود: این مسابقات به صورت سنتی همه ساله در ایام ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود و امسال ۲۰ تیم در این مسابقات در ۴ گروه ۵ تیمی با هم رقابت می‌کنند تا ۸ تیم به مرحله دوم که به صورت حذفی برگزار می‌شود صعود کنند.



دبیر هیئت فوتبال استان قم گفت: تیم‌های فوتسال دنیای ورزش، انقلاب بحرین، ایران اسپورت، تفرش و خادم الحسین در گروه اول این مسابقات قرار دارند و در گروه دوم بتن بهمن، سفیر، هنرجو، آتلیه طهران و شهباز قرار گرفته‌اند.



احمدی بیان داشت: تیم‌های فوتسال سعید، آتیه سازان، نقره سرای یاقوت، چاپ و نشر محمد امین و شهید مهدی طهماسبی تیم‌های حاضر در گروه سوم این رقابت‌ها را تشکیل می‌دهند و ستارگان آرش، شرکت گستر پگاه، تصفیه آب معصومی، پارسا و فیزیوتراپی ابوریحان در چهارمین و آخرین گروه قرار گرفته‌اند.



وی عنوان کرد: سال گذشته تیم فوتسال درمانگاه بقیه الله توانست در دیدار فینال جام رمضان برابر تیم فوتسال موتورسیکلت شیخ هادی ۳ بر یک پیروز شود و به مقام قهرمانی برسد و در دیدار رده بندی نیز آتلیه طهران با برتری بر دنیای ورزش در ضربات پنالتی به مقام سوم رسید.



دبیر هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: این رقابت‌ها سال گذشته با شرکت ۳۲ تیم در ۸ گروه ۴ تیمی برگزار شد اما تعداد تیم‌های حاضر در این مسابقات امسال کمتر است و ورودی ۷۰۰ هزار تومانی از تیم‌های حاضر در این مسابقات اخذ شده است.