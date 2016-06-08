۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱:۴۳

محمد علی خلیل زاده خبر داد:

برگزاری نخستین همایش ملی «نماز» در مشهد

مشهد- رئیس کمیته علمی همایش ملی «نماز» از برگزاری نخستین همایش ملی «نماز» در فرهنگ رضوی خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی خلیل زاده شامگاه پنج شنبه در همایش علمی حوزه «نماز» که در پردیس شهید بهشتی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد، اظهارکرد: این همایش با هدف تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب در حوزه توجه به امر نماز و توسعه و ترویج فرهنگ نماز به لحاظ کمی و کیفی در سطح جامعه برگزار می شود.

وی افزود: تا امروز ۱۲۰ مقاله به کمیته داوران ارسال شده که باتوجه به درخواست درخواست متقاضیان مهلت ارسال مقالات تا ۲۰ مهرماه سال جاری تمدید شده است.

خلیل زاده بیان کرد: نتایج داوری مقالات اول آبان ماه اعلام می شود و ۲۴ آبان ماه اولین همایش ملی نماز در فرهنگ رضوی برگزار می شود.

رئیس کمیته علمی همایش ملی «نماز» ادامه داد: مخاطبان در دو بخش تخصصی شامل اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و طلاب که دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی خود را در حوزه نماز و اقامه نماز ارائه می کنند و بخش عام شامل دانش آموزان و سایر اقشار جامعه است که این مقالات جنبه ترویجی نماز را پوشش می دهند.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شیوه ارسال مقاله می توانند به سایت پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیانebonyan.ir مراجعه کنند.

