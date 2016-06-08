سازمان هنری اوج در پى پخش غير مجاز آگهى هاى ويدئويى فيلم سينمايى «ایستاده در غبار» در «شبكه ماهواره اى جم» سازمان هنرى رسانه اى اوج متن ذيل را براى تنوير افكار عمومى منتشر كرد : «حكايت تانك به گل نشسته اى به نام "جم"»

ظاهرا كفگير توليدات و تبليغات اتاق فرمان تلويزيونهايى كه با پشتوانه مالى بنگاههاى اقتصادى وابسته به اولاد يهودا شروع به فعاليت كرده بودند، به ته ديگ خورده و آنان را در برابر كيفيت توليدات حرفه اى و هوشمندانه ى جبهه فرهنگى انقلاب اسلامى دچار انفعال و سرگردانى كرده؛ تا جايى كه در اقدامى غير حرفه اى و غير اخلاقى و بدون كسب اجازه از صاحبان آثار سينمايى جريان مؤمن فرهنگى، با پخش تيزرها و آنونس هاى توليدات ناب و محبوب اين روزها، مفسده هاى اخلاقى و دشمنى شان با نهاد خانواده را در پشت اين اقدامات پنهان مى نمايند! آخرين اقدام تلويزيون جم، پخش مكرر و بدون اجازه ى آگهی هاى تبليغى فيلم سينمايى «ایستاده در غبار» بوده است. امرى كه مدير گروه فيلم و سريال سازمان هنرى رسانه اى اوج و تهيه كننده اين اثر را هم به واكنش واداشته و با ابراز انزجار از اقدام سخيف و غيرقانونى اين شبكه اذعان داشته، شايسته است شبكه هاى منحرف و دشمن ملت ايران بهتر است براى پاك كردن و تطهير دامان خود از مفسده هاى غير اخلاقى و آسيب هاى اجتماعی و فرهنگى كه به قشرى از خانواده هاى ايرانى رسانده اند، از ابزارها و روشهاى ديگرى بهره بردارى نمايند و پشت آثار ناب و پاك جوانمردان گمنام اين سرزمين پنهان نشوند!

وى همچنين ضمن توصيه به اين شبكه ها جهت عدم استفاده ى ابزارى از چهره محبوب فرماندهان دفاع مقدس و قهرمانان اين كهن بوم و بر، تاكيد كرد پيگيرى جدى و حقوقی اين اقدامات را از طريق اقامه دعوى توسط وكلاى بين المللى در دستور كار قرار خواهد داد.

