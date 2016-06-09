۱۱۶ مبلغ و روحانی به مناطق مختلف شهرستان قرچک اعزام شدند

حجت الاسلام حسن منتظری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت استفاده از فرصت بی نظیر ماه مبارک رمضان اظهار داشت: ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای گسترش مبانی اسلام ناب محمدی است.

رییس اداره تبلیغات اسلامی ورامین افزود: در ایام ماه مبارک رمضان، میزان حضور مردم بویژه جوانان و نوجوانان در مساجد و اماکن مذهبی افزایش چشمگیری پیدا می کند و باید از این فرصت به نحو شایسته ای بهره گرفت.

وی ادامه داد: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قرچک آماده هرگونه همکاری با اماکن مذهبی مختلف برای اعزام مبلغ و روحانی است و در این زمینه فعالیت های خوبی انجام شده است.

وی اضافه کرد:بر اساس تمهیدات اندیشیده شده، ۱۱۶ روحانی و مبلغ برای حضور در مساجد و اماکن مذهبی شهرستان قرچک در مناطق مختلف شهری و روستایی اعزام شده اند.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قرچک گفت: تلاش می شود تا زمینه های لازم برای پیوند مردم بویژه جوانان و نوجوانان با مساجد توسط روحانیون و مبلغین انجام شود.