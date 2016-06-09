معصومه بیات در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ارتباط تنگاتنگ ساخت و سازهای شهری با درآمد شهرداری ها اظهار داشت:شهرداری ملارد نیز از این قاعده مستثنی نیست و بطورطبیعی کاهش ساخت و سازهای شهری وضعیت درآمدی شهرداری این منطقه را به چالش کشیده است.

عضو شورای اسلامی شهر ملارد عنوان کرد:رکود حاکم بر عرصه جهانی، بخش های متعددی از کشورها و شهرهای دنیا را تحت تأثیر قرار داده و متعاقبا شهر ملارد نیز در طول چند سال اخیر با تنگناهای مالی قابل توجهی مواجه شده است.

بیات گفت:در نتیجه بروز چنین وضعیت و پدیده اقتصادی، بخش قابل توجهی از فعالان حوزه ساخت و ساز، شهر ملارد را ترک کرده اند که این موضوع مزید بر علت شده تا درآمدهای شهری در این منطقه با اُفت و کاهش محسوسی مواجه شود.

عضو شورای اسلامی شهر ملارد عنوان کرد:علیرغم چنین محدودیت هایی، فعالیت عمرانی شهرداری ملارد تعطیل نشده و با وجود دشواری های فراوان، طرح های عمرانی متعددی در حد بضاعت و توان مدیریت شهری عملیاتی و اجرایی شده است.

وی افزود:البته ادعا نمی کنیم که پروژه های عمرانی این شهر ایده ال بوده اما با عنایت به جمیع شرایط، قابل قبول به نظر می رسد.

بیات گفت:با رونق گرفتن بازار مسکن و تسویه حساب بدهی های مردم به شهرداری، بخش قابل توجهی از تنگناهای مالی رفع خواهد شد که بطوریقین در چنین شرایطی، ارائه خدمات شهری از لحاظ کمی و کیفی با تقویت هر چه بیشتری همراه خواهد شد.

عضو شورای اسلامی شهر ملارد یادآور شد:بدون تردید در صورت تقویت و ارتقای سرمایه گذاری های عمومی و مشارکت بخش خصوصی، در شرایطی که بازار مسکن در رکود به سر می برد نیز می توان به درآمدهای مطلوبی دست یافت که نائل شدن به چنین موفقیتی در رفع محدودیت های مالی مدیریت شهری تأثیرگذار و تعیین کننده خواهد بود.