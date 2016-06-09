درخواست برای بازگشت ائتلاف سعودی به لیست سیاه ناقضان حقوق کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، بیست سازمان حقوق بشری از «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد خواستند ائتلاف متجاوز به یمن به سرکردگی عربستان سعودی را به فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان بازگرداند. این سازمان ها در عین حال ادله علیه ائتلاف مذکور را قانع کننده و متقن دانستند.

این سازمان های حقوق بشری که از مهمترین آنها می توان به دیده بان حقوق بشر، عفو بین الملل و آکسفام نام برد از بان کی مون دبیرکل سازمان ملل که آخرین سال دور دوم دبیرکلی خود در این سازمان را می گذراند انتقاد کرده و اعلام کردند که وی به خواسته های عربستان سعودی تن داده است.

سازمان های حقوق بشر مذکور اعلام کردند اگر ائتلاف تحت سرکردگی عربستان خواستار حذف نام خود از فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان است باید کشتار کودکان و بمباران مدارس و بیمارستان ها در یمن را متوقف نماید.

این سازمان ها اعلام کردند مسئولیت نقض حقوق کودکان در این حملات برعهده ائتلاف تحت سرکردگی عربستان سعودی است و هیچ شکی در این خصوص وجود ندارد. این سازمان ها همچنین ادله ای را که نقض حقوق کودکان در یمن توسط این ائتلاف را ثابت می کند متقن و قانع کننده عنوان کردند.

سازمان های حقوق بشر تصریح کردند که تصمیم بان کی مون در حذف نام ائتلاف سعودی از فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان ابزار موثری را که می تواند مانع از خشونت ها علیه کودکان در نزاع های مسلحانه شود بی اثر می سازد.

لازم به ذکر است که «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل اخیرا با انتشار گزارشی ائتلاف سعودی متجاوز به یمن را در لیست سیاه ناقضان حقوق کودکان قرار داد. این گزارش با واکنش شدید سعودی ها و خشم آنان مواجه شد.

بان کی مون ائتلاف تجاوز به یمن به سرکردگی عربستان را مسئول حمله به اماکن عمومی و شهروندان و کشتار بیش از ۶۰ درصد از کودکان یمنی اعلام کرده بود اما صبح روز سه شنبه به دنبال فرافکنی های رژیم سعودی در سازمان ملل متحد، دبیرکل این سازمان نام ائتلاف عربی متجاوز به یمن به سرکردگی عربستان را موقتا از فهرست ناقضان حقوق کودکان حذف کرد.