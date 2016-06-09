۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۴:۴۲

خودروهای آفرود عازم پاسارگاد شدند/ آتش سوزی تنگ بلاغی ۲۰ ساعت شد

شیراز _ به دلیل عدم دسترسی مناسب به محل آتش سوزی تنگ بلاغی پاسارگاد خودروهای آفرود از سه شهرستان عازم پاسارگاد شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت حدود ۲۰ ساعت از آغاز آتش سوزی جنگل های منطقه تنگ بلاغی شهرستان پاسارگاد حریق همچنان ادامه دارد.

گروه های مختلف مردمی از شیراز، ارسنجان، مرودشت و خرم بید به طور خودجوش عازم منطقه پاسارگاد شدند.

به دلیل کوهستانی بودن منطقه و اینکه راه های دسترسی مناسب به منطقه آتش وجود ندارد خودرو های آفرود از شیراز و چند شهرستان دیگر نیز برای رساندن نیروی انسانی به منطقه عازم پاسارگاد شدند.

آتش سوزی جنگل های تنگ بلاغی پاسارگاد از حدود ساعت ۱۰ صبح روز گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 3681417

