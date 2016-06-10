رژیم غذایی ماه رمضان باید ساده باشد/ روزه بی سحری توصیه نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهران ولایی در خصوص رعایت نکات تغذیه ای روزه داران، گفت: در ماه مبارک رمضان، رژیم غذایی باید ساده باشد و حتی المقدور به نسبت قبل خیلی تغییر نکند.

وی افزود: رژیم غذایی باید طوری تنظیم شود که بر روی وزن تأثیر زیادی نداشته باشد. با توجه به ساعات طولانی ناشتا بودن، باید غذاهایی نظیر غذاهای حاوی فیبر زیاد که زمان بیشتری برای هضم نیاز دارند مصرف کرد.

ولایی ادامه داد: غذاهای فیبردار حاوی سبوس گندم، گندم سبوس دار، غلات و حبوبات، سبزی ها، مانند لوبیای سبز، نخود، ذرت، اسفناج، برگ چغندر، میوه های با پوست، میوه خشک شده مثل برگه زردآلو، انجیر، آلو خشک، بادام و... است.

وی افزود: غذاهای مصرفی باید با یکدیگر در حالت تعادل بوده و رژیم غذایی شامل همه گروه های غذایی مثل میوه سبزیجات، گوشت، مرغ، ماهی، نان، حبوبات و محصولات لبنی باشد. همچنین غذاهای سرخ شده، غذاهای حاوی قند زیاد، مصرف چای و نوشیدنی های حاوی کافئین باید محدود شود.

ولایی اظهار داشت: از نظر تغذیه ای روزه بی سحری توصیه نمی شود. در افرادی که بی سحری روزه می گیرند، کمبود بیش از حد انرژی باعث می شود بدن از منابع چربی برای تامین انرژی استفاده کند و در اثر سوخت ناقص چربی ها، ترکیبات ستونی در بدن ایجاد می شود که منجر به ایجاد بوی بد دهان، سردرد، دردهای عضلانی می شوند و فرد احساس می کند که سالم نیست.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: یک روزه دار در طول روز با کمبود آب و نمک ها یا الکترولیت و قند مواجه است. بنابراین در هنگام افطار به نحو شایسته ای این کمبودها باید جبران شود. شروع افطار با مایعات گرمی مانند آب، چای، شیر، سوپ سبزیجات به همراه چند عدد خرما مناسب است.

ولایی خاطر نشان کرد: حداقل نیم ساعت بعد از صرف این وعده ها نخوابید. زیرا این کار باعث فشار به دهانه معده و عدم قرار گیری غذا در انتهای معده برای هضم کامل می‏شود و لذا عواقبی مثل رفلاکس، نفخ و سوءهاضمه را به دنبال خواهد داشت و از طرفی خواب نیز ناآرام و مختل خواهد بود.

وی گفت: خوردن برخی میوه‏ ها مثل هندوانه، هلو، خیار، خربزه برای گشودن روزه پس از یک روز طولانی مناسب نیستن و باعث تولید مواد نامناسب در دستگاه گوارشی می‏شوند. آب بسیار سرد نیز در این هنگام باعث از بین رفتن حرارت ذاتی معده شده و آن را ضعیف می ‏کند. همچنین مصرف نان، پنیر، سبزی و مایعات، به همراه خرما بهترین افطار به شمار می رود و صرف شام به منظور جلوگیری از ولع بعد از افطار یک تا دو ساعت بعد توصیه می شود.