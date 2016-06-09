۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۱۷

تا پایان تیرماه؛

اولویت های پژوهشی سال ۹۵ تدوین می شوند

معاون پژوهشی وزیر علوم با بیان اینکه هر ساله باید اولویت های پژوهشی تدوین شود، گفت: اولویتهای پژوهشی سال۹۵، به زودی و تا پایان خرداد یا نهایتا تیرماه تدوین خواهد شد.

وحید احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تدوین اولویت های پژوهشی سال ۱۳۹۵ گفت: ضروری است که اولویت های پژوهشی، به صورت سالانه مورد بررسی قرار گیرند و در نهایت در شورای عالی عتف به تدوین برسند.

وی با تاکید بر اینکه این موضوع در جلسه عتف مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: در حال حاضر اولویت های پژوهشی امسال در کمیسیون های مختلف اعم از کمیسیون علوم انسانی، علوم پایه، فنی و... در حال بررسی هستند.

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه هم اکنون اولویتهای پژوهشی دسته بندی شده ولی هنوز نهایی نشده است، تاکید داشت: کار کارشناسی تعیین اولویت‌ها از سوی کمیسیون ها آغاز شده؛ ولی کمیسیون‌های تخصصی این شورا نیز به طور مستمر نسبت به تعیین اولویت‌ها و بازنگری‌های آن فعال هستند.

وی با اشاره به تدوین نهایی این اولویت ها عنوان کرد: عنقریب در جلسه بعدی شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری(عتف) که در پایان خرداد ماه است یا نهایتا پایان تیرماه، اولویت های پژوهشی سال ۱۳۹۵ تعیین خواهند شد.

