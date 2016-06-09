ارتباط وسیع بین قوه قضاییه و محیط زیست کمرنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو شامگاه چهارشنبه درهم اندیشی دستگاه قضا با حقوق محیط زیست اظهار کرد: باید ببینیم آیا قوانین جاری قضایی ما در خصوص محیط زیست تکاپوی امانت داری در خصوص محیط زیست را دارد یانه؟

وی ادامه داد: ادبیات محیط زیست می تواند یکی از رویکردهای جلسه های ما باشد چرا که یکی از محورهای حفاظت از محیط زیست بنیان شرعی دارد.

صادقلو با بیان یکی از فرمایشات پیامبر اکرم(ص) افزود: زمین، مادر انسان و امین خداوند است پس در نگهداری آن بکوشید و به آن حرمت دهید که هرکس به آن بدی کند فردا گزارش خواهد کرد.

وی تصریح کرد: آباد کردن بزرگترین حرمت زمین است و ما مسئولیت نسل آینده را داریم و باید با آباد کردن این امانت سپاری را برای نسل آینده به خوبی انجام دهیم.

استاندار گلستان با تاکید بر اینکه باید حافظ هدیه های الهی باشیم، اظهارکرد: خداوند برای بهشت نیز از ادبیات محیط زیستی استفاده کرده است و هر خوبی که انسان انجام می دهد درختی در بهشت برای خود می کارد.

صادقلو همچنین با منع کردن آتش زدن کاه و کلش گندم در زمین های کشاورزی گفت: نباید زمینی که در آن برکت وجود دارد را آتش زد چرا که با این کار عرصه خاک را از بین می بریم و زمان زیادی طول می کشد تا آن زنده شود.

۸۵درصدآب زیرزمینی گلستان برای تولید برنج مصرف می شود

وی تصریح کرد: کشت محصول برنج باعث آلودگی خاک و تحت تاثیر قراردادن آب های زیرزمینی ما می شود.

صادقلو با بیان اینکه گلستان تنها استانی است که ۸۵ درصد منابع آب زیرزمینی خود را برای محصول برنج استفاده می کند، ادامه داد: برای هر هکتار برنج ۱۵ تا ۱۸ هزار مترمکعب آب استفاده می شود که در بحث ریالی با ارزش تر از برنج تولید شده است.