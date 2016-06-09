تعداد گوزن های زرد ایرانی در ایلام به ۴۳ راس رسید

مازیار سلیمان نزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح احیا و تکثیر گوزن زرد ایرانی در خطر انقراض که از سال ۸۶ در استان ایلام آغاز شده بخشی از نگرانی های خطر انقراض این گونه نادر را رفع کرده و هم اکنون تعداد گوزن های زرد ایرانی در ایلام به ۴۳ راس رسیده است.

وی افزود: تکثیر و احیاء گوزن زرد ایرانی از دیرباز در مناطق حفاظت شده «مانشت» و «قلارنگ» در استان ایلام صورت می گرفته و در واقع پهنه دشت زیبای زاگرس زیستگاه های اصلی این گونه نادر به شمار می رود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست ایلام گفت: تولد چهار گوساله گوزن زرد ایرانی اردیبهشت ماه آغاز شد و هم اکنون ۴۳ رأس گوزن زد ایرانی در پایگاه تکثیر استان ایلام زندگی می کنند که سال گذشته ۱۰ رأس گوزن زرد ایرانی به سایت تکثیری یزد منتقل‌شد و امسال آمادگی داریم ۱۵ رأس به سایر استانها منتقل کنیم.

سلیمان نزاد بیان داشت: دلیل رشد و تکثیر گوزن‌های ایرانی، ایجاد شرایط مناسب زیستی استان و موقعیت آب و هوای مناسب زیست این حیوانات در منطقه است و گوزن زرد ایرانی از گونه های نادر و در معرض خطر انقراض بوده که احیا و تکثیر این گونه در استان با هدف حفظ نسل این گونه انجام گرفته است.

وی افزود: استان ایلام با توجه به موقعیت جغرافیایی و چهارفصل بودن برای زندگی و حفاظت از بسیاری از گونه‌های جانوری مناسب است.