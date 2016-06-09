کاهش ۹۶ درصدی حریق در جنگل های استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی ایلام، رضا احمدی اظهار داشت: با همراهی مردم خوب و شریف استان، همدلی مسئولان و حمایت های بسیج و ایثارگری جنگلبانان کوشا در سه ماهه اول سال جاری با وجود افزایش نزولات آسمانی و انبوهی و غنای پوشش گیاهی استان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، با تلاش بی وقفه نیروهای حفاظت، و اطلاع رسانی به موقع نیروهای مردمی و استفاده از تکنولوژی روز دنیا شاهد کاهش آتش سوزی ها، در عرصه های مرتع و جنگل استان بوده ایم.

مدیرکل منابع طبیعی استان گفت: حضور فعال و تعطیلی ناپذیر گشت های شبانه روزی یگان حفاظت از منابع طبیعی، مراقبت دلسوزانه از عرصه های جنگلی و اهتمام مردم به استفاده از تلفن ۱۵۰۴ در سراسر استان، اطلاع رسانی به موقع مردم و گردشگران از وقوع آتش در دقایق اولیه، و حضور سریع و به هنگام پرسنل یگان حفاظت در محل آتش سوزی و تلاش مضاعف همکاران در زمینه اطفا حریق را از شاخص های مهم کاهش خسارت وارده به عرصه های منابع طبیعی استان است.

وی با بیان اینکه در سه ماهه نخست سال جاری آمار وقوع حریق در جنگل ها و مراتع استان کاهش یافته است، اظهار داشت: با وجود افزایش نزولات آسمانی و همچنین انبوهی پوشش گیاهی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته آمار وقوع حریق در عرصه های منابع طبیعی ۹۶ درصد کاهش داشته است.

مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام عنوان کرد: تاکنون اقدامات ویژه ای در این زمینه توسط اداره کل منابع طبیعی استان ایلام صورت گرفته که شامل مستقر کردن کانکس با کلیه امکانات و نیروی شبانه روزی در مناطق بحرانی، مستقر کردن چادرهای گروهی با امکانات اطفاء حریق در مناطق صعب العبور با نیروهای آماده شبانه روزی، توزیع اقلام شخصی برای نیروها شامل چراغ قوه، اره، جلیقه، بیل، آتش کوب، چفیه، کفش و...بوده است.