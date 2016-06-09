درخواست پاکستان ازآمریکا برای عضویت درگروه تامین کنندگان هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، دولت اسلام آباد پس از آنکه «نارندرا مودی» نخست وزیر هند در سفر خود به آمریکا از دولت اوباما خواست از عضویت هند در گروه تامین کنندگان هسته ای حمایت کند دولت اسلام آباد نیز از دولت آمریکا خواست، برای عضویت اسلام آباد در گروه تامین کنندگان هسته ای از این کشور حمایت بعمل آورد.

«سر تاج عزیز» مشاور امور خارجه نخست وزیر پاکستان نیز با سفرای کشورهای خارجی از جمله سفیر ایتالیا در اسلام اباد تماس گرفته است و سفیر ایتالیا حمایت خود را از پاکستان اعلام کرده است.

به نظر می رسد سفر نارندرا مودی به واشنگتن و سخنرانی وی در کنگره آمریکا باعث نگرانی اسلام آباد شده است و سر تاج عزیز در تلاش است نظر مساعد کشورهای دوست خود را در حمایت از عضویت این کشور در گروه تامین کنندگان هسته ای جلب نماید.