  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۰۸

اقتصاد دنیا در هفته ای که گذشت/ پوند سقوط کرد

اقتصاد دنیا در هفته ای که گذشت/ پوند سقوط کرد

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته ای که گذشت، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته ای که گذشت، به شرح ذیل است:

بلومبرگ : عربستان قیمت نفت خود را برای تحویل در ماه جولای برای اکثر مشتریان آسیایی افزایش داده است.

پی تی آی : نرخ بهره بانکی در هند ۱.۵ درصد کاهش یافته است.

رویترز : ایتالیا به دنبال اعمال سیاستی برای کاهش بدهی دولتی ۲.۵ تریلیون دلاری خود است.

بلومبرگ : جرایم ناشی از آسیب رساندن به محیط زیست سالانه ۲۵۸ میلیارد دلار به اقتصاد جهانی آسیب وارد می کند.

آی ام اف : صندوق بین المللی پول اعلام کرد، اتحادیه اروپا باید بخشی از بدهی های یونان را عهده دار شود.

دویچه ول : لهستان به دنبال اجرای طرح ساخت و ساز مسکن برای افراد کم بضاعت است.

پابلیک فاینانس : برزیل با بدترین رکود اقتصادی در یکصد سال اخیر مواجه شده است.

نیویورک تایمز : افزایش تولید فولاد، آلومینیوم و دیگر محصولات توسط چینی ها در حال متلاطم کردن بازارهای خارجی است.

بلومبرگ : ارزش پوند انگلیس به کمترین رقم در سه هفته اخیر رسیده است.

اسپوتنیک : بانک مرکزی روسیه به دنبال کاهش نرخ بهره است.

بلومبرگ : عربستان سعودی در هفته های اخیر ۱۰ میلیارد دلار وام گرفته است.

رویترز : شرکت  «رویال داچ شل» قصد دارد به منظور کاهش هزینه های خود، فعالیت های نفتی و گازی را در ۱۰ کشور تعطیل کند.

فایننشال تایمز : برای تسریع در رشد اقتصاد جهانی، نقش آفرینی کارآفرین‌ها ضروری است.

رویترز : شرکت هواپیمایی «ایرباس» با فروش ۸۳ فروند هواپیما در ماه «می»، فاصله خود را با  «بوئینگ» کمتر کرد.

کد مطلب 3681449
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها