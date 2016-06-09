اقتصاد دنیا در هفته ای که گذشت/ پوند سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته ای که گذشت، به شرح ذیل است:

بلومبرگ : عربستان قیمت نفت خود را برای تحویل در ماه جولای برای اکثر مشتریان آسیایی افزایش داده است.

پی تی آی : نرخ بهره بانکی در هند ۱.۵ درصد کاهش یافته است.

رویترز : ایتالیا به دنبال اعمال سیاستی برای کاهش بدهی دولتی ۲.۵ تریلیون دلاری خود است.

بلومبرگ : جرایم ناشی از آسیب رساندن به محیط زیست سالانه ۲۵۸ میلیارد دلار به اقتصاد جهانی آسیب وارد می کند.

آی ام اف : صندوق بین المللی پول اعلام کرد، اتحادیه اروپا باید بخشی از بدهی های یونان را عهده دار شود.

دویچه ول : لهستان به دنبال اجرای طرح ساخت و ساز مسکن برای افراد کم بضاعت است.

پابلیک فاینانس : برزیل با بدترین رکود اقتصادی در یکصد سال اخیر مواجه شده است.

نیویورک تایمز : افزایش تولید فولاد، آلومینیوم و دیگر محصولات توسط چینی ها در حال متلاطم کردن بازارهای خارجی است.

بلومبرگ : ارزش پوند انگلیس به کمترین رقم در سه هفته اخیر رسیده است.

اسپوتنیک : بانک مرکزی روسیه به دنبال کاهش نرخ بهره است.

بلومبرگ : عربستان سعودی در هفته های اخیر ۱۰ میلیارد دلار وام گرفته است.

رویترز : شرکت «رویال داچ شل» قصد دارد به منظور کاهش هزینه های خود، فعالیت های نفتی و گازی را در ۱۰ کشور تعطیل کند.

فایننشال تایمز : برای تسریع در رشد اقتصاد جهانی، نقش آفرینی کارآفرین‌ها ضروری است.

رویترز : شرکت هواپیمایی «ایرباس» با فروش ۸۳ فروند هواپیما در ماه «می»، فاصله خود را با «بوئینگ» کمتر کرد.