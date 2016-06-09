اعطای تسهیلات مشاغل خانگی به صنعتگران توسط بنیاد برکت درایلام

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان ایلام، عبدالمالک شنبه زاده گفت: در آستانه هفته صنایع دستی به ۳۰۰ نفر از صنعتگران فعال در روستاهای مرزی و محروم استان با همکاری بنیاد برکت تسهیلات اعطا می شود.

وی ضمن اعلام این خبر افزود: این تسهیلات در راستای ایجاد اشتغال، ترویج و رونق صنایع دستی و تحقق اقتصاد مقاومتی به فعالان صنایع دستی خانگی روستایی به صورت قرض الحسنه و بازپرداخت سه ساله اختصاص می یابد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام با توجه به حمایت بنیاد برکت در جهت رونق صنایع دستی اشاره کرد: این بنیاد در راستی اشتغال برای زنان در محیط های روستایی و خانگی حمایت تسهیلاتی دارد و هنرمندان واجد شرایط می توانند پ از این تسهیلات بهره مند شوند.

شنبه زاده، صنایع دستی را حاصل فکر و عمل و خلاقیت سازنده صنعتگران آن دانست و افزود: صنایع دستی یکی ازستون‌هایی است که می‌تواند توسعه را به ارمغان آورد.