طرح های نوين عملياتی حوزه صنايع دستی استان سمنان حمایت می شوند

جعفر صفاخواه در گفت و گو با خبرنگار مهر به مناسبت گراميداشت روز جهانی صنايع‌دستی اظهار داشت: با هدف ترويج و توسعه صنايع‌دستی استان و حمايت از هنرمندان صنايع دستی، از طرح‌های نوين با ارائه تسهيلات، كمك‌های كارشناسی، تجهيز و واگذاری فضای مورد نياز حمايت می شود.

وی از جمله برنامه‌هاي انجام شده به مناسبت گراميداشت روز جهانی صنايع دستی را برگزاری نشست صميمانه شماری از هنرمندان صنايع‌دستی شهرستان سمنان با فرماندار سمنان اعلام كرد و گفت: هنرمندان در اين نشست خواستار حفظ خانه صنايع دستی شريف واقفی شدند.

صفاخواه از واگذاری ساختمان توليدی- آموزشی صنايع‌دستی تويه دروار دامغان به بخش خصوصی نیز خبر داد و افزود: اين ساختمان با هدف اشتغالزايی برای جوانان به خصوص بانوان خانه دار تويه دروار و احياي صنايع‌دستی اين منطقه واگذار شده است.

وی با بيان اينكه حداقل۱۰ خانم خانه‌دار در تويه‌دروار به توليد صنايع دستي اشتغال دارند و قرار است در اين مركز جاجيم و گبه توليد شود، گفت: ۱۸ فروشگاه صنایع دستی در سطح استان فعالیت دارند.

معاون صنايع‌دستی اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان سمنان از برگزاری نمايشگاه نگارگری در موزه گرمابه پهنه سمنان نيز خبر داد و افزود: به همين مناسبت گراميداشت روز جهانی صنايع دستی، هنرمندان صنايع دستی استان در نمايشگاه دانشكده هنر سمنان نيز شركت كردند.

صفاخواه با یادآوری اینکه حدود پنج هزار هنرمند صنايع دستي در استان سمنان مشغول فعاليت هستند، گفت: ۸۶۰ مجوز سه گانه برای این هنرمندان صادر شده است.

وی تصریح کرد: از ۲۹ شرکت تعاونی صنایع دستی استان سمنان فقط ۱۸ تعاونی فعال هستند.

بيستم خرداد ماه روز جهانی صنايع دستی است.