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۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۳۲

ذرات معلق در هوای اراک ۲برابر حدمجاز

اعلام چهارمین روز ناسالم هوای اراک در هفته جاری

اعلام چهارمین روز ناسالم هوای اراک در هفته جاری

اراک- مدیرکل محیط زیست استان مرکزی گفت: شهر اراک که طی هفته جاری سه روز متوالی وضعیت هوای ناسالم را سپری کرده بود امروز مجددا در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان اراک و برخی از شهرستان های استان از جمله ساوه و شازند طی هفته جاری در روزهای ۱۶،۱۷ و ۱۸ خردادماه، برای سه روز متوالی وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس را پشت سر گذاشتند.

وی افزود: پس از گذران یک روز هوای سالم، شهر اراک امروز مجددا برای چهارمین روز طی هفته جاری در وضعیت هوای ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی بیان کرد: میزان ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در ساعت هشت صبح روز پنجشنبه در اراک به ۸۶میکروگرم بر مترمکعب یعنی به بیش از دوبرابر حد استاندارد رسید.

ابراهیمی کارنامی تصریح کرد: حد مجاز غلظت ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در هوا ۳۵ میکروگرم بر مترمکعب است.

وی اضافه کرد: منشاء این ریزگردها مناطق بیابانی کشورهای عراق و سوریه است که از سمت غرب به کشور وارد شده و استان مرکزی نیز همچون استان های غربی کشور دچار هجوم ریزگردها و غلظت ذرات معلق موجود در هوا شده است.

ایراهیمی کارنامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هفت ایستگاه پایش آلودگی هوا در استان مرکزی وجود دارد که چهار ایستگاه در اراک و سه ایستگاه نیز در شهر های ساوه، شازند و دلیجان برقرار است.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی یادآور شد: علاوه بر ریزگردها و ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون، از مهمترین منابع آلودگی هوای اراک باید به وجود خودروهای فرسوده با احتراق ناقص و غیراستاندارد و همچنین منابع ثابت آلودگی همچون صنایع حاشیه و محدوده این شهر اشاره کرد.

ابراهیمی کارنامی خاطرنشان کرد: کیفیت نامناسب هوا برای کودکان، زنان باردار، بیماران قلبی و تنفسی و سالمندان زیان بار است و این افراد به جز موارد ضروری باید از تردد در محیط شهری و مناطق پرترددخودداری کنند.

کد مطلب 3681458

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