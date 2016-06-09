برخورد با رانندگان خودروهای روزه خوار در استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس ایلام، سرهنگ نورالله خادم اظهار داشت: روزه خواری در خودرو هم از جرائم مشهود است و پلیس راهنمایی و رانندگی نیز با رانندگان خاطی بر خورد قانونی می‌کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام با اشاره به برخورد پلیس با مظاهر روزه خواری گفت: ماموران پلیس راهور در صورت مشاهده مصادیق روزه خواری مانند استعمال دخانیات، خوردن و آشامیدن در داخل خودرو، ضمن تذکر می‌توانند راننده خاطی را اعمال قانون می کنند.

سرهنگ خادم افزود: برابر بند ۲۱۵۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خوردن و آشامیدن و استعمال دخا نیات و امثال آن در حین رانندگی مبلغ ۲۰۰۰۰۰ هزار ریال جریمه پبش بینی شده است.

وی به کاهش آستانه تحمل رانندگان به دلیل گرمای هوا نیز اشاره و به رانندگان توصیه کرد: این عامل باعث بروز عجله و شتاب و در نهایت تصادف می‌شود.

خادم از رانندگان خواست آرامش خود را حفظ کرده و به حقوق یکدیگر احترام بگذارید چرا که شناخت حقوق دیگران و احترام به آن مانند عدم ایجاد سد معبر، عدم تجاوز به چپ و ایستادن در محل‌های غیر مجاز، از مصادیق حق الناس بوده و از مواردی است که در روزه داری نیز باید به آن توجه شود.

وی در پایان به طرح‌های ویژه پلیس راهنمایی و رانندگی برای شب‌های قدر، روز قدس و نماز عید فطر نیز اشاره کرد و گفت: در شب‌های قدر، برای خیابان‌ها و معابر منتهی به مساجد پوشش ویژه ترافیکی اعمال تا مردم علاوه بر بهره بردن از فیوضات این شب‌ها و اماکن مورد نظر، بتوانند با آرامش خیال برای صرف سحری به منازل خود مراجعه کنند.