فیلم «هنگامه» در حوزه هنری قزوین اکران شد

حمیدرضا ملازینل در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: برنامه اکران آثار سینمایی فاخر و انقلابی متناسب با رسالت های حوزه هنری یکی ازاولویت های این مرکز است که برهمین اساس فیلم داستانی هنگامه طی روزهای چهارشنبه و پنچ شنبه و در قالب چهار سانس برای علاقمندان به نمایش درآمد.

وی ادامه داد: هنگامه در تکریم شخصیت و فداکاری های مدافعان حرم و خانواده های آنان است و پیش از این در گستره وسیعی در کشور به اکران عمومی و مردمی گذاشته شده بود.

معاون فرهنگی حوزه هنری قزوین با اشاره به استقبال مناسب از برنامه اکران فیلم هنگامه در چهار سانس بیان کرد: بزودی آثار سینمایی جدیدی در حوزه هنری استان اکران خواهد شد که برنامه این اکران ها متعاقبا اعلام خواهد شد.

ملازینل همچنین به برگزاری کارگاه خوشنویسی در حوزه هنری قزوین اشاره کرد و افزود: کارگاه خوشنویسی حوزه هنری روز شنبه ۲۲ خردادماه جاری در محل حوزه هنری استان برگزار می شود.

وی ادامه داد: معرفی هنرمند برجسته، بررسی آثار هنرمندان کارگاه و انتخاب اثر و بررسی پژوهشی خطوط قدما و معاصرین در دو نوع شکسته و نستعلیق از دیگر برنامه های این کارگاه است.