  1. استانها
  2. قزوین
۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۰۷

معاون فرهنگی حوزه هنری قزوین:

فیلم «هنگامه» در حوزه هنری قزوین اکران شد

فیلم «هنگامه» در حوزه هنری قزوین اکران شد

قزوین- معاون فرهنگی حوزه هنری قزوین گفت: فیلم داستانی «هنگامه» با موضوع تکریم شخصیت و فداکاری های مدافعان حرم و خانواده های آنان در حوزه هنری قزوین اکران شد.

حمیدرضا ملازینل در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: برنامه اکران آثار سینمایی فاخر و انقلابی متناسب با رسالت های حوزه هنری یکی ازاولویت های این مرکز است که برهمین اساس فیلم داستانی هنگامه طی روزهای چهارشنبه و پنچ شنبه و در قالب چهار سانس برای علاقمندان به نمایش درآمد.

وی ادامه داد: هنگامه در تکریم شخصیت و فداکاری های مدافعان حرم و خانواده های آنان است و پیش از این در گستره وسیعی در کشور به اکران عمومی و مردمی گذاشته شده بود.

معاون فرهنگی حوزه هنری قزوین با اشاره به استقبال مناسب از برنامه اکران فیلم هنگامه در چهار سانس بیان کرد: بزودی آثار سینمایی جدیدی در حوزه هنری استان اکران خواهد شد که برنامه این اکران ها متعاقبا اعلام خواهد شد.

ملازینل همچنین به برگزاری کارگاه خوشنویسی در حوزه هنری قزوین اشاره کرد و افزود: کارگاه خوشنویسی حوزه هنری روز شنبه ۲۲ خردادماه جاری در محل حوزه هنری استان برگزار می شود.

وی ادامه داد: معرفی هنرمند برجسته، بررسی آثار هنرمندان کارگاه و انتخاب اثر و بررسی پژوهشی خطوط قدما و معاصرین در دو نوع شکسته و نستعلیق از دیگر برنامه های این کارگاه است.

کد مطلب 3681467

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها